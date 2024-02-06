https://ria.ru/20240206/rassledovanie-1925763964.html
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 06.02.2024
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"
Германия не планирует прекращать расследование по диверсии на трубопроводах "Северный поток", пишет Zeit со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры страны. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:53
2024-02-06T17:53
2024-02-06T17:53
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балтийское море
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Германия не планирует прекращать расследование по диверсии на трубопроводах "Северный поток", пишет Zeit со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры страны."Прекращение шведского расследования не повлияет на судебное разбирательство в Германии, которое ведут Федеральный генеральный прокурор и Федеральное управление криминальной полиции", — говорится в сообщении.По информации издания, федеральную полицию особенно интересуют фрагменты труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года.Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках". По информации СМИ, местные власти не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html
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в мире, германия, швеция, балтийское море, генеральная прокуратура рф, северный поток
В мире, Германия, Швеция, Балтийское море, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"
Генпрокуратура ФРГ не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"