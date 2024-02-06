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Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 06.02.2024
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17:53 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/rassledovanie-1925763964.html
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 06.02.2024
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"
Германия не планирует прекращать расследование по диверсии на трубопроводах "Северный поток", пишет Zeit со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры страны. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:53
2024-02-06T17:53
в мире
германия
швеция
балтийское море
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Германия не планирует прекращать расследование по диверсии на трубопроводах "Северный поток", пишет Zeit со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры страны."Прекращение шведского расследования не повлияет на судебное разбирательство в Германии, которое ведут Федеральный генеральный прокурор и Федеральное управление криминальной полиции", — говорится в сообщении.По информации издания, федеральную полицию особенно интересуют фрагменты труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года.Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках". По информации СМИ, местные власти не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html
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в мире, германия, швеция, балтийское море, генеральная прокуратура рф, северный поток
В мире, Германия, Швеция, Балтийское море, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"

Генпрокуратура ФРГ не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Германия не планирует прекращать расследование по диверсии на трубопроводах "Северный поток", пишет Zeit со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры страны.
«
"Прекращение шведского расследования не повлияет на судебное разбирательство в Германии, которое ведут Федеральный генеральный прокурор и Федеральное управление криминальной полиции", — говорится в сообщении.
По информации издания, федеральную полицию особенно интересуют фрагменты труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках". По информации СМИ, местные власти не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"
14:52
 
В миреГерманияШвецияБалтийское мореГенеральная прокуратура РФСеверный поток
 
 
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