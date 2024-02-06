https://ria.ru/20240206/rassledovanie-1925762192.html
В Алтайском крае проверят сообщения о нападении на зоозащитницу
В Алтайском крае проверят сообщения о нападении на зоозащитницу - РИА Новости, 06.02.2024
В Алтайском крае проверят сообщения о нападении на зоозащитницу
Прокуратура поставила на контроль проверку сообщения о нападении на зоозащитницу в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:44
2024-02-06T17:44
2024-02-06T17:45
происшествия
алтайский край
бийск
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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль проверку сообщения о нападении на зоозащитницу в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратура города Бийска поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщениям о применении насилия к зоозащитнице. Женщина в эфире местного телевидения сообщила о неоднократных нападениях на нее, применении силы и причинении телесных повреждений в связи с осуществлением волонтерской деятельности по спасению животных. Ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки установят причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений. Также, как отметила Антошкина, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере исполнения законодательства об ответственном обращении с животными. Как сообщила зоозащитница в сюжете "Бийского телевидения", сначала ее ударили по лицу, когда она забирала с улицы замерзших котят. В другой день, по словам волонтера, ее вместе с сестрой уже серьезно избили.
https://ria.ru/20220216/poritsanie-1773064299.html
https://rsport.ria.ru/20240203/dikidzhi-1925208521.html
алтайский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, алтайский край, бийск
Происшествия, Алтайский край, Бийск
В Алтайском крае проверят сообщения о нападении на зоозащитницу
Прокуратура проконтролирует проверку данных о нападении на зоозащитницу на Алтае
БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль проверку сообщения о нападении на зоозащитницу в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратура города Бийска
поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщениям о применении насилия к зоозащитнице. Женщина в эфире местного телевидения сообщила о неоднократных нападениях на нее, применении силы и причинении телесных повреждений в связи с осуществлением волонтерской деятельности по спасению животных. Ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе проверки установят причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений. Также, как отметила Антошкина, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.
Как сообщила зоозащитница в сюжете "Бийского телевидения", сначала ее ударили по лицу, когда она забирала с улицы замерзших котят. В другой день, по словам волонтера, ее вместе с сестрой уже серьезно избили.
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