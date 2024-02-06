https://ria.ru/20240206/rassledovanie-1925762192.html

В Алтайском крае проверят сообщения о нападении на зоозащитницу

В Алтайском крае проверят сообщения о нападении на зоозащитницу - РИА Новости, 06.02.2024

В Алтайском крае проверят сообщения о нападении на зоозащитницу

Прокуратура поставила на контроль проверку сообщения о нападении на зоозащитницу в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:44

2024-02-06T17:44

2024-02-06T17:45

происшествия

алтайский край

бийск

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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль проверку сообщения о нападении на зоозащитницу в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратура города Бийска поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщениям о применении насилия к зоозащитнице. Женщина в эфире местного телевидения сообщила о неоднократных нападениях на нее, применении силы и причинении телесных повреждений в связи с осуществлением волонтерской деятельности по спасению животных. Ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки установят причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений. Также, как отметила Антошкина, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере исполнения законодательства об ответственном обращении с животными. Как сообщила зоозащитница в сюжете "Бийского телевидения", сначала ее ударили по лицу, когда она забирала с улицы замерзших котят. В другой день, по словам волонтера, ее вместе с сестрой уже серьезно избили.

https://ria.ru/20220216/poritsanie-1773064299.html

https://rsport.ria.ru/20240203/dikidzhi-1925208521.html

алтайский край

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край, бийск