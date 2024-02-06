https://ria.ru/20240206/rak-1925645690.html

Рак у короля Карла III диагностировали на ранней стадии

Рак у короля Карла III диагностировали на ранней стадии - РИА Новости, 06.02.2024

Рак у короля Карла III диагностировали на ранней стадии

Рак у короля Великобритании Карла III диагностировали на ранней стадии, сообщил премьер Риши Сунак. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:16

2024-02-06T12:16

2024-02-06T13:17

в мире

великобритания

карл iii

риши сунак

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рак у короля Великобритании Карла III диагностировали на ранней стадии, сообщил премьер Риши Сунак. Премьер заявил, что "шокирован и расстроен" диагнозом короля, но поддерживает с ним регулярный контакт. Рак у Карла III был обнаружен на ранней стадии, отметил Сунак в интервью британскому телевидению. Ранее газета Daily Mail также сообщала, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. По данным издания, король знал о диагнозе с начала прошлой недели. В понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.

https://ria.ru/20240205/prints-1925566836.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, карл iii, риши сунак