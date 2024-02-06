https://ria.ru/20240206/rak-1925645690.html
Рак у короля Карла III диагностировали на ранней стадии
Рак у короля Карла III диагностировали на ранней стадии - РИА Новости, 06.02.2024
Рак у короля Карла III диагностировали на ранней стадии
Рак у короля Великобритании Карла III диагностировали на ранней стадии, сообщил премьер Риши Сунак. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:16
2024-02-06T12:16
2024-02-06T13:17
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рак у короля Великобритании Карла III диагностировали на ранней стадии, сообщил премьер Риши Сунак. Премьер заявил, что "шокирован и расстроен" диагнозом короля, но поддерживает с ним регулярный контакт. Рак у Карла III был обнаружен на ранней стадии, отметил Сунак в интервью британскому телевидению. Ранее газета Daily Mail также сообщала, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. По данным издания, король знал о диагнозе с начала прошлой недели. В понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.
https://ria.ru/20240205/prints-1925566836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, карл iii, риши сунак
В мире, Великобритания, Карл III, Риши Сунак
Рак у короля Карла III диагностировали на ранней стадии
Рак у короля Британии Карла III диагностировали на ранней стадии
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рак у короля Великобритании Карла III диагностировали на ранней стадии, сообщил премьер Риши Сунак.
Премьер заявил, что "шокирован и расстроен" диагнозом короля, но поддерживает с ним регулярный контакт.
Рак у Карла III
был обнаружен на ранней стадии, отметил Сунак в интервью британскому телевидению.
Ранее газета Daily Mail также сообщала, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. По данным издания, король знал о диагнозе с начала прошлой недели.
В понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.
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