https://ria.ru/20240206/putin-1925698633.html
Путин и Лебедев обсудили развитие судебной системы
Путин и Лебедев обсудили развитие судебной системы - РИА Новости, 06.02.2024
Путин и Лебедев обсудили развитие судебной системы
Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и обсудил с ним развитие судебной системы и защиту данных, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:46
2024-02-06T14:46
2024-02-06T16:25
россия
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и обсудил с ним развитие судебной системы и защиту данных, сообщила пресс-служба Кремля."В прошлом году <...> около девяти миллионов документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Здесь возникают <...> вопросы, связанные с защитой этой информации", — сказал президент, поинтересовавшись, как развивается эта работа.Как отметил собеседник главы государства, система развивается, суды широко используют принцип одного окна, видео-конференц-связь и веб-конференции. В таких режимах за год в общей сложности рассмотрено порядка полутора миллионов дел, подчеркнул Лебедев.Кроме того, граждане за год около 11 миллиардов раз обратились к государственной автоматизированной системе "Правосудие". По словам председателя ВС, с ее помощью можно эффективно получить ответы на вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд.Лебедев рассказал президенту, что идет работа над его поручениями, в том числе по упрощению процедуры банкротства, гуманизации законодательства и о работе интеллектуального суда.
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россия, вячеслав лебедев, владимир путин
Россия, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин
Путин и Лебедев обсудили развитие судебной системы
Путин обсудил с председателем Верховного суда Лебедевым работу судебной системы
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и обсудил с ним развитие судебной системы и защиту данных, сообщила пресс-служба Кремля
.
"В прошлом году <...> около девяти миллионов документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Здесь возникают <...> вопросы, связанные с защитой этой информации", — сказал президент, поинтересовавшись, как развивается эта работа.
Как отметил собеседник главы государства, система развивается, суды широко используют принцип одного окна, видео-конференц-связь и веб-конференции.
В таких режимах за год в общей сложности рассмотрено порядка полутора миллионов дел, подчеркнул Лебедев.
Кроме того, граждане за год около 11 миллиардов раз обратились к государственной автоматизированной системе "Правосудие". По словам председателя ВС, с ее помощью можно эффективно получить ответы на вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд.
Лебедев рассказал президенту, что идет работа над его поручениями, в том числе по упрощению процедуры банкротства, гуманизации законодательства и о работе интеллектуального суда.
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