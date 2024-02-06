https://ria.ru/20240206/putin-1925698633.html

Путин и Лебедев обсудили развитие судебной системы

Путин и Лебедев обсудили развитие судебной системы - РИА Новости, 06.02.2024

Путин и Лебедев обсудили развитие судебной системы

Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и обсудил с ним развитие судебной системы и защиту данных, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:46

2024-02-06T14:46

2024-02-06T16:25

россия

вячеслав лебедев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и обсудил с ним развитие судебной системы и защиту данных, сообщила пресс-служба Кремля."В прошлом году <...> около девяти миллионов документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Здесь возникают <...> вопросы, связанные с защитой этой информации", — сказал президент, поинтересовавшись, как развивается эта работа.Как отметил собеседник главы государства, система развивается, суды широко используют принцип одного окна, видео-конференц-связь и веб-конференции. В таких режимах за год в общей сложности рассмотрено порядка полутора миллионов дел, подчеркнул Лебедев.Кроме того, граждане за год около 11 миллиардов раз обратились к государственной автоматизированной системе "Правосудие". По словам председателя ВС, с ее помощью можно эффективно получить ответы на вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд.Лебедев рассказал президенту, что идет работа над его поручениями, в том числе по упрощению процедуры банкротства, гуманизации законодательства и о работе интеллектуального суда.

https://ria.ru/20240206/ryabzin-1925649741.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вячеслав лебедев, владимир путин