https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию - РИА Новости, 06.02.2024
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию
Во время планируемого визита в Турцию президента РФ Владимира Путина будут обсуждаться все нюансы торгово-экономических отношений, Турция – важный важный... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:09
2024-02-06T13:09
2024-02-06T13:09
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Во время планируемого визита в Турцию президента РФ Владимира Путина будут обсуждаться все нюансы торгово-экономических отношений, Турция – важный важный партнер в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, все эти вопросы будут в повестке дня. Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться. Турция - наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, всю нюансы этих отношений будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли во время визита Путина в Турцию обсуждаться проблемы расчётов между двумя странами, которые возникли из-за санкций США, и возможен ли выход на какие-то конкретные договоренности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию
Песков: во время визита Путина в Турцию будут обсуждаться экономические связи