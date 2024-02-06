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Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию - РИА Новости, 06.02.2024
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13:09 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию - РИА Новости, 06.02.2024
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию
Во время планируемого визита в Турцию президента РФ Владимира Путина будут обсуждаться все нюансы торгово-экономических отношений, Турция – важный важный... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:09
2024-02-06T13:09
турция
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Во время планируемого визита в Турцию президента РФ Владимира Путина будут обсуждаться все нюансы торгово-экономических отношений, Турция – важный важный партнер в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, все эти вопросы будут в повестке дня. Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться. Турция - наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, всю нюансы этих отношений будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли во время визита Путина в Турцию обсуждаться проблемы расчётов между двумя странами, которые возникли из-за санкций США, и возможен ли выход на какие-то конкретные договоренности.
https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html
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турция, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Турция, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию

Песков: во время визита Путина в Турцию будут обсуждаться экономические связи

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Во время планируемого визита в Турцию президента РФ Владимира Путина будут обсуждаться все нюансы торгово-экономических отношений, Турция – важный важный партнер в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, все эти вопросы будут в повестке дня. Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться. Турция - наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, всю нюансы этих отношений будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли во время визита Путина в Турцию обсуждаться проблемы расчётов между двумя странами, которые возникли из-за санкций США, и возможен ли выход на какие-то конкретные договоренности.
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ТурцияРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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