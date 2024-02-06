https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html

Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию

Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию - РИА Новости, 06.02.2024

Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию

Во время планируемого визита в Турцию президента РФ Владимира Путина будут обсуждаться все нюансы торгово-экономических отношений, Турция – важный важный... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:09

2024-02-06T13:09

2024-02-06T13:09

турция

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Во время планируемого визита в Турцию президента РФ Владимира Путина будут обсуждаться все нюансы торгово-экономических отношений, Турция – важный важный партнер в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, все эти вопросы будут в повестке дня. Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться. Турция - наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, всю нюансы этих отношений будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли во время визита Путина в Турцию обсуждаться проблемы расчётов между двумя странами, которые возникли из-за санкций США, и возможен ли выход на какие-то конкретные договоренности.

https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, в мире