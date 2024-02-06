https://ria.ru/20240206/proval-1925676563.html

"Зеленский подвел": разведчик послал Украине неутешительный сигнал

"Зеленский подвел": разведчик послал Украине неутешительный сигнал - РИА Новости, 06.02.2024

"Зеленский подвел": разведчик послал Украине неутешительный сигнал

Западные союзники Киева никогда не возьмут на себя ответственность за случившуюся в стране катастрофе, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:45

2024-02-06T13:45

2024-02-06T13:45

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джо байден

майк джонсон

британская разведывательная служба mi6

евросоюз

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Западные союзники Киева никогда не возьмут на себя ответственность за случившуюся в стране катастрофе, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они будут придумывать оправдания и говорить: "Это была хорошая идея, но Зеленский нас подвел, украинцы нас подвели". Все их подвели", — отметил он.Крук также подчеркнул, что финансовая поддержка Украины приближается к концу. Так, США, главный союзник этой бывшей советской республики, ограничили выделение помощи, сделав Евросоюз фактически единственным спонсором Киева, добавил он. По мнению Крука, это вызвало панику в ЕС.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240206/korporatsii-1925625573.html

https://ria.ru/20240206/konflikt-1925606476.html

киев

украина

сша

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в мире, киев, украина, сша, джо байден, майк джонсон, британская разведывательная служба mi6, евросоюз