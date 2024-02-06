https://ria.ru/20240206/protesty-1925587216.html

СМИ: ЕК смягчила требования в проекте по климату на фоне протестов фермеров

СМИ: ЕК смягчила требования в проекте по климату на фоне протестов фермеров - РИА Новости, 06.02.2024

СМИ: ЕК смягчила требования в проекте по климату на фоне протестов фермеров

Еврокомиссия отказалась от упоминания о возможном 30-процентном сокращении сельскохозяйственного загрязнения в проекте документа с целями по климату на 2040 год РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T04:44

2024-02-06T04:44

2024-02-06T04:44

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия отказалась от упоминания о возможном 30-процентном сокращении сельскохозяйственного загрязнения в проекте документа с целями по климату на 2040 год на фоне протестов фермеров по всей Европе, сообщает европейское издание Politico. "Находясь под сильным давлением со стороны фермеров, Еврокомиссия отказалась от ключевых положений предложения о новой цели на 2040 год по сокращению загрязнения парниковыми газами. Согласно плану этого исполнительного органа ЕС, "всем секторам" нужно будет вносить вклад в эти усилия. Но упоминание о возможном 30-процентном сокращении сельскохозяйственного загрязнения в период с 2015 по 2040 год, которое было в предыдущих проектах, просмотренных Politico, было удалено", - сообщает издание. Как отмечается, также были удалены рекомендации гражданам изменить свое поведение, например, потреблять меньше мяса, а также призывы к сокращению субсидий на ископаемое топливо. Ожидается, что план будет представлен во вторник. Согласно изданию, обновленная версия плана, который еще может поменяться, рассматривает сельское хозяйство в более позитивном свете по сравнению с предыдущими проектами. Также там подчеркнута роль, которую сектор играет в "продовольственном иммунитете" ЕС. В январе газета Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии, в котором излагается план по достижению "экономической нейтральности", сообщала, что Евросоюз в период с 2031 по 2050 год должен инвестировать около 1,5 миллиарда евро в год, чтобы к 2040 году сократить выбросы парниковых газов на 90%, а к середине века достичь желаемого "нулевого выброса". В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

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