Протестующие вновь блокируют пропуск гумпомощи через КПП в Газу
12-й канал: сотни протестующих вновь блокируют пропуск гумпомощи в Газу
© AP Photo / Hatem AliГрузовики на КПП "Керем-Шалом"
© AP Photo / Hatem Ali
Грузовики на КПП "Керем-Шалом" . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Сотни протестующих во вторник в очередной раз пытаются заблокировать израильский КПП "Керем-Шалом", через который осуществляется пропуск грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, силы правопорядка пытаются разогнать демонстрантов, сообщает 12-й канал израильского телевидения.
На прошлой неделе командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило территорию рядом с КПП закрытой военной зоной из-за непрекращающихся ежедневных попыток активистов заблокировать проезд. Согласно указу, любое нахождение гражданских лиц в этой зоне считается незаконным.
По данным телеканала, в ходе протестов произошли столкновения с полицией, которая пыталась помешать активистам добраться до КПП.
Израильские активисты, не согласные с политикой поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, пока там удерживаются заложники, практически ежедневно пытаются блокировать КПП с конца января.
Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.
В день атаки на Израиль, 7 октября, бойцы ХАМАС убили 1,2 тысячи израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По официальным данным Израиля, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.
В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки с ХАМАС по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Окончательных договоренностей до сих пор не достигнуто, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы.