https://ria.ru/20240206/protest-1925816572.html

В Буэнос-Айресе более ста человек снова вышли на акцию протеста

В Буэнос-Айресе более ста человек снова вышли на акцию протеста - РИА Новости, 06.02.2024

В Буэнос-Айресе более ста человек снова вышли на акцию протеста

Свыше 100 человек снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, протестуя против реформ президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T23:12

2024-02-06T23:12

2024-02-06T23:12

в мире

буэнос-айрес (город)

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Свыше 100 человек снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, протестуя против реформ президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка спокойная. Полиции пока нет у конгресса. На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палаты парламента реформ несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты. Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила сильно урезанный вариант законопроекта о реформах Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты. Ряд из них будет оформлен отдельными законами. Новое заседание проходит во вторник. Несмотря на поддержку закона в целом, депутатам предстоит проголосовать по отдельным его статьям. После этого документ поступит на рассмотрение сената. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240203/argentina-1925159821.html

буэнос-айрес (город)

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Акция у здания конгресса в Аргентине против действий полиции Журналисты Аргентины провели акцию у здания конгресса против действий полиции, применявшей спецсредства на протестах из-за реформ президента Хавьера Милея 2024-02-06T23:12 true PT0M19S

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Наталья Макарова

в мире, буэнос-айрес (город), аргентина