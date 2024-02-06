https://ria.ru/20240206/protest-1925816572.html
В Буэнос-Айресе более ста человек снова вышли на акцию протеста
В Буэнос-Айресе более ста человек снова вышли на акцию протеста - РИА Новости, 06.02.2024
В Буэнос-Айресе более ста человек снова вышли на акцию протеста
Свыше 100 человек снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, протестуя против реформ президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:12
2024-02-06T23:12
2024-02-06T23:12
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Свыше 100 человек снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, протестуя против реформ президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка спокойная. Полиции пока нет у конгресса. На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палаты парламента реформ несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты. Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила сильно урезанный вариант законопроекта о реформах Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты. Ряд из них будет оформлен отдельными законами. Новое заседание проходит во вторник. Несмотря на поддержку закона в целом, депутатам предстоит проголосовать по отдельным его статьям. После этого документ поступит на рассмотрение сената. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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буэнос-айрес (город)
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Акция у здания конгресса в Аргентине против действий полиции
Журналисты Аргентины провели акцию у здания конгресса против действий полиции, применявшей спецсредства на протестах из-за реформ президента Хавьера Милея
2024-02-06T23:12
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
В Буэнос-Айресе более ста человек снова вышли на акцию протеста
У конгресса Аргентины более ста человек протестуют против реформ президента
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Свыше 100 человек снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, протестуя против реформ президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка спокойная. Полиции пока нет у конгресса.
На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палаты парламента реформ несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты.
Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила сильно урезанный вариант законопроекта о реформах Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты. Ряд из них будет оформлен отдельными законами.
Новое заседание проходит во вторник. Несмотря на поддержку закона в целом, депутатам предстоит проголосовать по отдельным его статьям. После этого документ поступит на рассмотрение сената.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
Во время акции протеста у конгресса Аргентины задержали двух человек