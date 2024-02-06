https://ria.ru/20240206/propaganda-1925810616.html

Карлсон назвал интервью Зеленского для США отвратительной пропагандой

Карлсон назвал интервью Зеленского для США отвратительной пропагандой - РИА Новости, 06.02.2024

Карлсон назвал интервью Зеленского для США отвратительной пропагандой

Американские СМИ, беря многочисленные интервью с Владимиром Зеленским, занимаются не журналистикой, а государственной пропагандой в ее самой отвратительной... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T22:06

2024-02-06T22:06

2024-02-06T22:16

сша

в мире

восточная европа

такер карлсон

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американские СМИ, беря многочисленные интервью с Владимиром Зеленским, занимаются не журналистикой, а государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме, ведущей к гибели людей, заявил американский журналист Такер Карлсон."Они сделали множество интервью с Зеленским. Они устраивают воодушевляющие сессии с целью усилить требование Зеленского о том, чтобы США еще глубже вступили в военные действия в Восточной Европе и платили за нее. Это не журналистика", - заявил он в своем видео, опубликованном в соцсети Х.По словам Карлсона, действия американских СМИ являются "государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме, которая убивает людей".

https://ria.ru/20240206/intervyu-1925811864.html

сша

восточная европа

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сша, в мире, восточная европа, такер карлсон, владимир зеленский