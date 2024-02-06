https://ria.ru/20240206/proizvodstvo-1925607399.html

В Приамурье бронетанковый ремонтный завод перешел на работу в две смены

В Приамурье бронетанковый ремонтный завод перешел на работу в две смены - РИА Новости, 06.02.2024

В Приамурье бронетанковый ремонтный завод перешел на работу в две смены

Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье переходит на двухсменный режим работы для непрерывного производственного цикла, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:45

2024-02-06T09:45

2024-02-06T09:45

общество

белогорск

возжаевка

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев – РИА Новости. Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье переходит на двухсменный режим работы для непрерывного производственного цикла, сообщает правительство региона. "В настоящее время предприятие переходит на двухсменный режим работы, который позволит не останавливать производственный цикл", - говорится в сообщении. В связи с этим власти Приамурья решают кадровый вопрос на предприятии. На сегодняшний день здесь открыто 115 вакансий. Поиском и оформлением новых сотрудников занимается центр занятости населения области. Глава региона Василий Орлов рекомендовал обратить внимание на условия труда на заводе. "В прошлом году была проведена масштабная работа, благодаря которой практически вдвое выросла зарплата работников. Однако этого недостаточно. Для того, чтобы на предприятии сформировался хороший, устоявшийся коллектив, люди не уходили, нужно обратить внимание на условия труда. Сотрудникам должно быть комфортно на своих рабочих местах. Со своей стороны поможем отремонтировать душевые на предприятии", - сказал губернатор. Власти области передали заводу 29 квартир в Белогорске и Возжаевке на 110 человек, из них сейчас заселено 22 квартиры. Их отремонтировали, купили мебель и бытовую технику. Кроме того, в марте бронетанковый завод планирует участвовать в фестивале профессий в рамках международной выставки-форума "Россия". "Сейчас вместе с руководством завода отрабатываем сценарий презентации. Благодаря участию в таком масштабном фестивале профессий мы сможем привлечь сотрудников со всей страны для работы на предприятии", - сообщила начальник управления занятости населения области Елена Дуленова. Также власти региона помогают предприятию готовить документы для закупки оборудования и компенсации затрат по госпрограммам. В планах - включить завод в ТОР "Патриотическая".

https://ria.ru/20240206/estoniya-1925604619.html

https://ria.ru/20240131/boepripasy-1924690108.html

белогорск

возжаевка

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общество, белогорск, возжаевка, василий орлов (губернатор)