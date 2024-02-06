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Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине

Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине - РИА Новости, 06.02.2024

Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине и охране американской РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:34

2024-02-06T21:34

2024-02-06T21:45

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, а также не хочет решить миграционный кризис в США."Бывший президент (Трамп - ред.) отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не заинтересован в решении пограничной проблемы", - сказал Байден.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240206/avtoritet-1925804922.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, израиль, джо байден, майк джонсон