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Опрос: 80% предпринимателей испытывают сложности при подготовке отчетности - РИА Новости, 06.02.2024
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11:24 06.02.2024
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Опрос: 80% предпринимателей испытывают сложности при подготовке отчетности
Опрос: 80% предпринимателей испытывают сложности при подготовке отчетности - РИА Новости, 06.02.2024
Опрос: 80% предпринимателей испытывают сложности при подготовке отчетности
Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ, около 80% предпринимателей сложно самостоятельно разобраться в подготовке тех или иных видов отчетности,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:24
2024-02-06T11:24
россия
втб
предприниматели
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ, около 80% предпринимателей сложно самостоятельно разобраться в подготовке тех или иных видов отчетности, сообщает пресс-служба банка. Самым сложными в подготовке оказались – формы 6-НДФЛ, ЕФС-1, расчеты по страховым взносам, персонифицированные сведения о физлицах. До 30% клиентов на УСН и 15% на ОСНО не могут без помощи специалистов разобраться в составлении отчетов по маркетплейсам, уточнили аналитики. Они также добавили, что выписки с Единого налогового счета (ЕСН) и получение справок вызывают трудности у половины клиентов. Практически все находят сложной для себя подготовку кадровых отчетов и отчетов по себестоимости реализованных товаров. По информации ВТБ, сервисы онлайн-бухгалтерии упрощают работу предпринимателей и помогают вести бухгалтерский и кадровый учет. О том, что используют такие решения и передают на аутсорс задачи по подготовке отчетов в госорганы, заявили 60% предпринимателей на УСН "Доходы", 50% − на УСН "Доходы минус расходы" и 30% − на ОСНО.
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россия, втб, предприниматели
Россия, ВТБ, Предприниматели

Опрос: 80% предпринимателей испытывают сложности при подготовке отчетности

© iStock.com / CentralITAllianceДевушка работает над расчетом
Девушка работает над расчетом - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© iStock.com / CentralITAlliance
Девушка работает над расчетом
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ, около 80% предпринимателей сложно самостоятельно разобраться в подготовке тех или иных видов отчетности, сообщает пресс-служба банка.
Самым сложными в подготовке оказались – формы 6-НДФЛ, ЕФС-1, расчеты по страховым взносам, персонифицированные сведения о физлицах. До 30% клиентов на УСН и 15% на ОСНО не могут без помощи специалистов разобраться в составлении отчетов по маркетплейсам, уточнили аналитики.
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Они также добавили, что выписки с Единого налогового счета (ЕСН) и получение справок вызывают трудности у половины клиентов. Практически все находят сложной для себя подготовку кадровых отчетов и отчетов по себестоимости реализованных товаров.
По информации ВТБ, сервисы онлайн-бухгалтерии упрощают работу предпринимателей и помогают вести бухгалтерский и кадровый учет. О том, что используют такие решения и передают на аутсорс задачи по подготовке отчетов в госорганы, заявили 60% предпринимателей на УСН "Доходы", 50% − на УСН "Доходы минус расходы" и 30% − на ОСНО.
 
РоссияВТБПредприниматели
 
 
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