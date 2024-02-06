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Опрос: 80% предпринимателей испытывают сложности при подготовке отчетности
Опрос: 80% предпринимателей испытывают сложности при подготовке отчетности - РИА Новости, 06.02.2024
Опрос: 80% предпринимателей испытывают сложности при подготовке отчетности
Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ, около 80% предпринимателей сложно самостоятельно разобраться в подготовке тех или иных видов отчетности,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:24
2024-02-06T11:24
2024-02-06T11:24
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втб
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ, около 80% предпринимателей сложно самостоятельно разобраться в подготовке тех или иных видов отчетности, сообщает пресс-служба банка. Самым сложными в подготовке оказались – формы 6-НДФЛ, ЕФС-1, расчеты по страховым взносам, персонифицированные сведения о физлицах. До 30% клиентов на УСН и 15% на ОСНО не могут без помощи специалистов разобраться в составлении отчетов по маркетплейсам, уточнили аналитики. Они также добавили, что выписки с Единого налогового счета (ЕСН) и получение справок вызывают трудности у половины клиентов. Практически все находят сложной для себя подготовку кадровых отчетов и отчетов по себестоимости реализованных товаров. По информации ВТБ, сервисы онлайн-бухгалтерии упрощают работу предпринимателей и помогают вести бухгалтерский и кадровый учет. О том, что используют такие решения и передают на аутсорс задачи по подготовке отчетов в госорганы, заявили 60% предпринимателей на УСН "Доходы", 50% − на УСН "Доходы минус расходы" и 30% − на ОСНО.
https://ria.ru/20240131/vtb-1924631073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, втб, предприниматели
Россия, ВТБ, Предприниматели
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ, около 80% предпринимателей сложно самостоятельно разобраться в подготовке тех или иных видов отчетности, сообщает пресс-служба банка.
Самым сложными в подготовке оказались – формы 6-НДФЛ, ЕФС-1, расчеты по страховым взносам, персонифицированные сведения о физлицах. До 30% клиентов на УСН и 15% на ОСНО не могут без помощи специалистов разобраться в составлении отчетов по маркетплейсам, уточнили аналитики.
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Они также добавили, что выписки с Единого налогового счета (ЕСН) и получение справок вызывают трудности у половины клиентов. Практически все находят сложной для себя подготовку кадровых отчетов и отчетов по себестоимости реализованных товаров.
По информации ВТБ
, сервисы онлайн-бухгалтерии упрощают работу предпринимателей и помогают вести бухгалтерский и кадровый учет. О том, что используют такие решения и передают на аутсорс задачи по подготовке отчетов в госорганы, заявили 60% предпринимателей на УСН "Доходы", 50% − на УСН "Доходы минус расходы" и 30% − на ОСНО.