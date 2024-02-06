https://ria.ru/20240206/pozhar-1925646923.html

Пожар у московского Кремля не повлиял на работу ГУМа

Пожар у московского Кремля не повлиял на работу ГУМа - РИА Новости, 06.02.2024

Пожар у московского Кремля не повлиял на работу ГУМа

Пожар в соседнем здании не повлиял на работу московского ГУМа, сообщил РИА Новости представитель универмага. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:17

2024-02-06T12:17

2024-02-06T12:17

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925644122_0:225:1281:945_1920x0_80_0_0_9da5cddd7e68bbb824364624962d0b45.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар в соседнем здании не повлиял на работу московского ГУМа, сообщил РИА Новости представитель универмага. "ГУМ работает. У нас никаких изменений нет, ГУМ открыт", - сказал собеседник агентства. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

https://ria.ru/20240206/rivera-1925607698.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва