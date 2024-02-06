https://ria.ru/20240206/pozhar-1925646923.html
Пожар у московского Кремля не повлиял на работу ГУМа
Пожар у московского Кремля не повлиял на работу ГУМа - РИА Новости, 06.02.2024
Пожар у московского Кремля не повлиял на работу ГУМа
Пожар в соседнем здании не повлиял на работу московского ГУМа, сообщил РИА Новости представитель универмага. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:17
2024-02-06T12:17
2024-02-06T12:17
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар в соседнем здании не повлиял на работу московского ГУМа, сообщил РИА Новости представитель универмага. "ГУМ работает. У нас никаких изменений нет, ГУМ открыт", - сказал собеседник агентства. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров.
https://ria.ru/20240206/rivera-1925607698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Пожар у московского Кремля не повлиял на работу ГУМа
Пожар в соседнем здании на улице Никольская не повлиял на работу ГУМа в Москве
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар в соседнем здании не повлиял на работу московского ГУМа, сообщил РИА Новости представитель универмага.
"ГУМ работает. У нас никаких изменений нет, ГУМ открыт", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров.
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