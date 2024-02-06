https://ria.ru/20240206/postavki-1925815704.html
США продолжают поставки военного оборудования Украине, заявил Пентагон
США продолжают поставки военного оборудования Украине, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.02.2024
США продолжают поставки военного оборудования Украине, заявил Пентагон
США продолжают поставки Украине военного оборудования, закупаемого на рынке в рамках программы USAI, сообщила заместитель официального представителя Пентангона... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T22:57
2024-02-06T22:57
2024-02-06T23:06
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США продолжают поставки Украине военного оборудования, закупаемого на рынке в рамках программы USAI, сообщила заместитель официального представителя Пентангона Сабрина Сингх."Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся", - сказала она на брифинге.Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Министерство обороны США, В мире, Киев
США продолжают поставки военного оборудования Украине, заявил Пентагон
Пентагон: США продолжают поставки Украине военного оборудования с рынка