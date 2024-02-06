https://ria.ru/20240206/posolstvo-1925597400.html

Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее

Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее - РИА Новости, 06.02.2024

Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее

Неизвестный бросил на территорию российского генерального консульства в Сиднее спортивную сумку и скрылся, опасных предметов в ней не обнаружено, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:19

2024-02-06T08:19

2024-02-06T08:19

в мире

сидней

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570629432_65:129:508:378_1920x0_80_0_0_c9131addbd251acae81312d96aa6d663.jpg

БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Неизвестный бросил на территорию российского генерального консульства в Сиднее спортивную сумку и скрылся, опасных предметов в ней не обнаружено, сообщили РИА Новости в российском дипучреждении. "Шестого февраля в 10:58 по местному времени (02.58 мск) неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства России в Сиднее спортивную сумку и скрылся", - сообщили агентству российские дипломаты."Сотрудники российского загранучреждения временно прекратили прием посетителей и вызвали полицию, которая произвела осмотр содержимого сумки, не выявив в ней опасных предметов. Данные с камер наблюдения были переданы полиции", - сообщили в генконсульстве. После инцидента российское дипломатическое учреждение продолжило работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925428114.html

сидней

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сидней, россия