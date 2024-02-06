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Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее - РИА Новости, 06.02.2024
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08:19 06.02.2024
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Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее - РИА Новости, 06.02.2024
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
Неизвестный бросил на территорию российского генерального консульства в Сиднее спортивную сумку и скрылся, опасных предметов в ней не обнаружено, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:19
2024-02-06T08:19
в мире
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БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Неизвестный бросил на территорию российского генерального консульства в Сиднее спортивную сумку и скрылся, опасных предметов в ней не обнаружено, сообщили РИА Новости в российском дипучреждении. &quot;Шестого февраля в 10:58 по местному времени (02.58 мск) неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства России в Сиднее спортивную сумку и скрылся&quot;, - сообщили агентству российские дипломаты."Сотрудники российского загранучреждения временно прекратили прием посетителей и вызвали полицию, которая произвела осмотр содержимого сумки, не выявив в ней опасных предметов. Данные с камер наблюдения были переданы полиции", - сообщили в генконсульстве. После инцидента российское дипломатическое учреждение продолжило работу в штатном режиме.
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в мире, сидней, россия
В мире, Сидней, Россия
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее

Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее и скрылся

© Фото : Embassy of Russia in AustraliaЗдание посольства России в Австралии
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Embassy of Russia in Australia
Здание посольства России в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Неизвестный бросил на территорию российского генерального консульства в Сиднее спортивную сумку и скрылся, опасных предметов в ней не обнаружено, сообщили РИА Новости в российском дипучреждении.
«

"Шестого февраля в 10:58 по местному времени (02.58 мск) неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства России в Сиднее спортивную сумку и скрылся", - сообщили агентству российские дипломаты.

"Сотрудники российского загранучреждения временно прекратили прием посетителей и вызвали полицию, которая произвела осмотр содержимого сумки, не выявив в ней опасных предметов. Данные с камер наблюдения были переданы полиции", - сообщили в генконсульстве.
После инцидента российское дипломатическое учреждение продолжило работу в штатном режиме.
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