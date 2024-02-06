https://ria.ru/20240206/posolstvo-1925597400.html
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее - РИА Новости, 06.02.2024
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
Неизвестный бросил на территорию российского генерального консульства в Сиднее спортивную сумку и скрылся, опасных предметов в ней не обнаружено, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:19
2024-02-06T08:19
2024-02-06T08:19
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БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Неизвестный бросил на территорию российского генерального консульства в Сиднее спортивную сумку и скрылся, опасных предметов в ней не обнаружено, сообщили РИА Новости в российском дипучреждении. "Шестого февраля в 10:58 по местному времени (02.58 мск) неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства России в Сиднее спортивную сумку и скрылся", - сообщили агентству российские дипломаты."Сотрудники российского загранучреждения временно прекратили прием посетителей и вызвали полицию, которая произвела осмотр содержимого сумки, не выявив в ней опасных предметов. Данные с камер наблюдения были переданы полиции", - сообщили в генконсульстве. После инцидента российское дипломатическое учреждение продолжило работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925428114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней, россия
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее и скрылся
БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Неизвестный бросил на территорию российского генерального консульства в Сиднее спортивную сумку и скрылся, опасных предметов в ней не обнаружено, сообщили РИА Новости в российском дипучреждении.
«
"Шестого февраля в 10:58 по местному времени (02.58 мск) неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства России в Сиднее спортивную сумку и скрылся", - сообщили агентству российские дипломаты.
"Сотрудники российского загранучреждения временно прекратили прием посетителей и вызвали полицию, которая произвела осмотр содержимого сумки, не выявив в ней опасных предметов. Данные с камер наблюдения были переданы полиции", - сообщили в генконсульстве.
После инцидента российское дипломатическое учреждение продолжило работу в штатном режиме.
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