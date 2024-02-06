https://ria.ru/20240206/poslanie-1925659578.html

Песков рассказал, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию

Песков рассказал, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию - РИА Новости, 06.02.2024

Песков рассказал, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию

Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:58

2024-02-06T12:58

2024-02-06T14:32

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не можем этого исключать", — сказал представитель Кремля.О том, что послание может состояться в период между 23 февраля и 8 марта, написала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.На минувшей неделе Песков подтвердил журналистам, что в Кремле идет подготовка к этому событию. Он уточнил, что обычно она занимает несколько месяцев.Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022-м президент перед законодателями не выступал. Как он сам пояснил, это было связано с "большой динамикой событий".

https://ria.ru/20240206/karlson-1925659679.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин