https://ria.ru/20240206/poslanie-1925659578.html
Песков рассказал, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию
Песков рассказал, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию - РИА Новости, 06.02.2024
Песков рассказал, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию
Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:58
2024-02-06T12:58
2024-02-06T14:32
политика
россия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не можем этого исключать", — сказал представитель Кремля.О том, что послание может состояться в период между 23 февраля и 8 марта, написала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.На минувшей неделе Песков подтвердил журналистам, что в Кремле идет подготовка к этому событию. Он уточнил, что обычно она занимает несколько месяцев.Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022-м президент перед законодателями не выступал. Как он сам пояснил, это было связано с "большой динамикой событий".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию
Песков: Путин может огласить послание Федеральному собранию в начале марта
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Мы не можем этого исключать", — сказал представитель Кремля.
О том, что послание может состояться в период между 23 февраля и 8 марта, написала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
На минувшей неделе Песков подтвердил журналистам, что в Кремле идет подготовка к этому событию. Он уточнил, что обычно она занимает несколько месяцев.
Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022-м президент перед законодателями не выступал. Как он сам пояснил, это было связано с "большой динамикой событий".
В соответствии с конституцией, президент России обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат Федерального собрания. Кроме того, по традиции в Кремль приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного Совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты.
Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным