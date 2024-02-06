https://ria.ru/20240206/popravki-1925752199.html

ГД разрабатывает поправки о критериях предоставления общежития студентам

ГД разрабатывает поправки о критериях предоставления общежития студентам - РИА Новости, 06.02.2024

ГД разрабатывает поправки о критериях предоставления общежития студентам

Разрабатываются поправки в федеральный закон "Об образовании" и Жилищный кодекс, фиксирующие четкие критерии, по которым студентам будет предоставляться... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:02

2024-02-06T17:02

2024-02-06T17:02

общество

жилье

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Разрабатываются поправки в федеральный закон "Об образовании" и Жилищный кодекс, фиксирующие четкие критерии, по которым студентам будет предоставляться общежитие, "чтобы жилье получали те, кто в этом действительно нуждается", сообщил автор поправок, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев. "Готовлю поправки в федеральный закон "Об образовании" и Жилищный кодекс. Цель - зафиксировать четкие критерии отбора, чтобы жилье получали те, кто в этом действительно нуждается. Инициатива в первую очередь поможет ребятам, которые приехали учиться в другой регион и не имеют своего жилья вблизи от вуза", - написал он в своём Telegram-канале. Проблема нехватки общежитий является острой в России. Некоторые студенты получают общежития, но не проживают в них, занимая места действительно нуждающихся, добавил Метелев. "По инициативе комитета по молодежной политике вместе с Минобрнауки в 37 регионах были выявлены и устранены нарушения при заключении договоров на проживание со студентами", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240201/putin-1924894886.html

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общество, жилье, россия, артем метелев (депутат), госдума рф