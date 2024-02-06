https://ria.ru/20240206/pomosch-1925723617.html

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 06.02.2024

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети

Магаданские волонтеры доставили маскировочные сети в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:55

2024-02-06T15:55

2024-02-06T15:55

надежные люди

магаданская область

боевое братство

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МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили маскировочные сети в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Наши волонтеры довезли парням на позицию маскировочные сети, которые плетут по всей Магаданской области. Сети разной расцветки, пригодятся и сейчас, и чуть позже, после полного таяния снега. Спасибо трудовым коллективам, учебным заведениям региона, кто включился в плетение маскировки для техники и позиций бойцов СВО!", - написал Козлов.

https://ria.ru/20240205/pechi-1925459304.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магаданская область, боевое братство