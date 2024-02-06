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Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 06.02.2024
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15:55 06.02.2024
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Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 06.02.2024
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры доставили маскировочные сети в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:55
2024-02-06T15:55
надежные люди
магаданская область
боевое братство
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МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили маскировочные сети в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Наши волонтеры довезли парням на позицию маскировочные сети, которые плетут по всей Магаданской области. Сети разной расцветки, пригодятся и сейчас, и чуть позже, после полного таяния снега. Спасибо трудовым коллективам, учебным заведениям региона, кто включился в плетение маскировки для техники и позиций бойцов СВО!", - написал Козлов.
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магаданская область, боевое братство
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети

Бойцы в зоне СВО получили маскировочные сети со всей Магаданской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили маскировочные сети в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Наши волонтеры довезли парням на позицию маскировочные сети, которые плетут по всей Магаданской области. Сети разной расцветки, пригодятся и сейчас, и чуть позже, после полного таяния снега. Спасибо трудовым коллективам, учебным заведениям региона, кто включился в плетение маскировки для техники и позиций бойцов СВО!", - написал Козлов.
Печи, сваренные из старых баллонов
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО
Вчера, 12:30
 
Надежные людиМагаданская областьБоевое братство
 
 
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