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Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку - РИА Новости, 06.02.2024
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10:46 06.02.2024
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Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку
Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку - РИА Новости, 06.02.2024
Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку
Башкирские охотники с экологами отправили в зону спецоперации тушенку и копчености, сообщили в министерстве природопользования и экологии республики в своем... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:46
2024-02-06T10:46
надежные люди
белорецкий район
республика башкортостан
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УФА, 6 фев – РИА Новости. Башкирские охотники с экологами отправили в зону спецоперации тушенку и копчености, сообщили в министерстве природопользования и экологии республики в своем Telegram-канале. "Сотрудники минэкологии Башкортостана совместно с представителями из охотничьего хозяйства "Белогорье" Белорецкого района передали нашим бойцам 220 банок тушёнки из лосятины, 12 килограммов копченостей. Гуманитарная помощь им благополучно доставлена", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20240206/uaz-1925593229.html
белорецкий район
республика башкортостан
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белорецкий район, республика башкортостан
Надежные люди, Белорецкий район, Республика Башкортостан
Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку

Башкирские охотники с экологами отправили в зону СВО тушенку и копчености

© Фото пресс-службы министерства природопользования и экологии БашкирииОхотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку
Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку
© Фото пресс-службы министерства природопользования и экологии Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 6 фев – РИА Новости. Башкирские охотники с экологами отправили в зону спецоперации тушенку и копчености, сообщили в министерстве природопользования и экологии республики в своем Telegram-канале.
"Сотрудники минэкологии Башкортостана совместно с представителями из охотничьего хозяйства "Белогорье" Белорецкого района передали нашим бойцам 220 банок тушёнки из лосятины, 12 килограммов копченостей. Гуманитарная помощь им благополучно доставлена", - сообщило ведомство.
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Надежные людиБелорецкий районРеспублика Башкортостан
 
 
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