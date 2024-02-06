https://ria.ru/20240206/pomosch-1925619439.html

Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку

Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку - РИА Новости, 06.02.2024

Охотники и экологи Башкирии передали в зону СВО копчености и тушенку

Башкирские охотники с экологами отправили в зону спецоперации тушенку и копчености, сообщили в министерстве природопользования и экологии республики в своем... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:46

2024-02-06T10:46

2024-02-06T10:46

надежные люди

белорецкий район

республика башкортостан

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УФА, 6 фев – РИА Новости. Башкирские охотники с экологами отправили в зону спецоперации тушенку и копчености, сообщили в министерстве природопользования и экологии республики в своем Telegram-канале. "Сотрудники минэкологии Башкортостана совместно с представителями из охотничьего хозяйства "Белогорье" Белорецкого района передали нашим бойцам 220 банок тушёнки из лосятины, 12 килограммов копченостей. Гуманитарная помощь им благополучно доставлена", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20240206/uaz-1925593229.html

белорецкий район

республика башкортостан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белорецкий район, республика башкортостан