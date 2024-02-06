https://ria.ru/20240206/polsha-1925674217.html

Польский адвокат обратился в прокуратуру из-за прослушки Туска

Польский адвокат обратился в прокуратуру из-за прослушки Туска - РИА Новости, 06.02.2024

Польский адвокат обратился в прокуратуру из-за прослушки Туска

Известный польский адвокат Роман Гертых сообщил, что обращается в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:38

2024-02-06T13:38

2024-02-06T13:38

в мире

польша

белоруссия

дональд туск

светлана тихановская

радослав сикорский

право и справедливость

gazeta wyborcza

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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Известный польский адвокат Роман Гертых сообщил, что обращается в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска шпионской программой Pegasus. "Сегодня я подаю уведомление о подслушивании меня программой Pegasus. Я прошу о признании в качестве потерпевших всех моих клиентов (особенно политиков), которых я юридически обслуживал в то время, когда в отношении меня применялось это кибернетическое оружие. Это относится среди прочего Дональда Туска (премьер-министр) , Радослава Сикорского (министр иностранных дел), Томаша Семоняка (министр-координатор спецслужб)", - написал Гертых на платформе X. Ранее сейм Польши создал специальную комиссию по расследованию использования в стране шпионской программы Pegasus, депутаты приняли соответствующий закон. Комиссия занимается расследованием законности и целесообразности оперативно-разведывательных мероприятий, проводившихся, в частности, с помощью программного обеспечения Pegasus, в период с 2015 по 2023 год. Недавно сообщалось, что разговоры экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской прослушивались во время ее визитов в Польшу. По данным издания Gazeta Wyborcza, прослушка была установлена в одном из варшавских отелей в период, когда у власти в Польше была партия "Право и справедливость". Особо их интересовали встречи Тихановской с политиками, которые тогда находились в оппозиции. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.

https://ria.ru/20240205/tikhanovskaya-1925415458.html

польша

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в мире, польша, белоруссия, дональд туск, светлана тихановская, радослав сикорский, право и справедливость, gazeta wyborcza, технологии