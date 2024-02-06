https://ria.ru/20240206/polsha-1925606076.html
Польша хочет контролировать каждую партию ввозимого с Украины сахара
Польша хочет контролировать каждую партию ввозимого с Украины сахара - РИА Новости, 06.02.2024
Польша хочет контролировать каждую партию ввозимого с Украины сахара
Польша хочет ввести контроль каждой партии сахара, ввозимой в страну с Украины, а затем ограничить поставки, заявил заместитель министра сельского хозяйства... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:32
2024-02-06T09:32
2024-02-06T09:32
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польша хочет ввести контроль каждой партии сахара, ввозимой в страну с Украины, а затем ограничить поставки, заявил заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак на конференции в Люблине. "Сегодня я прошу министерство здравоохранения поручить санитарно-эпидемиологической станции осуществлять полный надзор за каждой партией сахара, которая будет поступать в Польшу", - заявил Колодзейчак. Он добавил, что обратится к премьеру и министру сельского хозяйства с просьбой ограничить приток сахара в страну. Колодзейчак признал, что ввозимый сахар с Украины освобожден от проверки санэпиднадзора с 2011 года. "Им просто разрешена торговля на основании украинских документов, которым я лично не доверяю", - указал он, рассказав, что лично заметил "странный запах" одной из партий сахара, когда был на границе. Колодзейчак отметил, что на данный момент подсчитывается количество сахара, ввезенного в Польшу с 1 января. "Каждая партия сахара сопровождается контрактом, в котором указано, сколько сахара поступит в Польшу в ближайшие недели или месяцы до середины года, когда приток этого сахара станет предметом свободной торговли. После завершения расчетов я попрошу правительство ограничить приток сахара в страну", - пояснил он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакия, Венгрия и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html
https://ria.ru/20240122/tusk-1922788872.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, люблин, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире
Польша, Украина, Люблин, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, В мире
Польша хочет контролировать каждую партию ввозимого с Украины сахара
Польша хочет контролировать партии сахара с Украины, а затем ограничить поставки
ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польша хочет ввести контроль каждой партии сахара, ввозимой в страну с Украины, а затем ограничить поставки, заявил заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак на конференции в Люблине.
"Сегодня я прошу министерство здравоохранения поручить санитарно-эпидемиологической станции осуществлять полный надзор за каждой партией сахара, которая будет поступать в Польшу", - заявил Колодзейчак.
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Он добавил, что обратится к премьеру и министру сельского хозяйства с просьбой ограничить приток сахара в страну.
Колодзейчак признал, что ввозимый сахар с Украины освобожден от проверки санэпиднадзора с 2011 года. "Им просто разрешена торговля на основании украинских документов, которым я лично не доверяю", - указал он, рассказав, что лично заметил "странный запах" одной из партий сахара, когда был на границе.
Колодзейчак отметил, что на данный момент подсчитывается количество сахара, ввезенного в Польшу с 1 января. "Каждая партия сахара сопровождается контрактом, в котором указано, сколько сахара поступит в Польшу в ближайшие недели или месяцы до середины года, когда приток этого сахара станет предметом свободной торговли. После завершения расчетов я попрошу правительство ограничить приток сахара в страну", - пояснил он.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакия
, Венгрия
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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