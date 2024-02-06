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Анализ: в рассрочку покупается втрое больше дорогих товаров, чем по карте - РИА Новости, 06.02.2024
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19:57 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/pokupki-1925797843.html
Анализ: в рассрочку покупается втрое больше дорогих товаров, чем по карте
Анализ: в рассрочку покупается втрое больше дорогих товаров, чем по карте - РИА Новости, 06.02.2024
Анализ: в рассрочку покупается втрое больше дорогих товаров, чем по карте
Средний чек покупок в рассрочку в России оказался почти в три раза выше, чем при оплате банковской картой своими средствами, говорится в исследовании сервиса... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:57
2024-02-06T19:57
экономика
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.Средний чек покупок в рассрочку в России оказался почти в три раза выше, чем при оплате банковской картой своими средствами, говорится в исследовании сервиса "Тинькофф Кредит Брокер", которое имеется в распоряжении РИА Новости."При оплате банковской картой средний чек на приобретение товаров и услуг составляет 21 589 рублей, а при оплате в рассрочку средний чек в тех же магазинах - 61 181 рубль. Таким образом, средние чеки покупок, оплаченные двумя способами, различаются почти в три раза", - говорится в материалах на основе анализа более 3 миллионов операций.С точки зрения категорий товаров, наибольшая разница между средними чеками в рассрочку и за свои средства оказалась в сегментах торговли электроникой и оплаты фитнеса. Там средние чеки в рассрочку выше в 7,5 и 7,3 раза соответственно.Третье место заняли магазины, продающие ювелирные украшения, здесь средний чек покупки в рассрочку больше среднего чека по карте почти в пять раз. На четвертом, пятом и шестом местах - сегменты "спорттовары", "образование" и "мебель" с разницей между средними чеками при покупке в рассрочку и оплате банковской картой в 3,5, три и два раза соответственно.
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экономика, россия
Экономика, Россия

Анализ: в рассрочку покупается втрое больше дорогих товаров, чем по карте

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.Средний чек покупок в рассрочку в России оказался почти в три раза выше, чем при оплате банковской картой своими средствами, говорится в исследовании сервиса "Тинькофф Кредит Брокер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"При оплате банковской картой средний чек на приобретение товаров и услуг составляет 21 589 рублей, а при оплате в рассрочку средний чек в тех же магазинах - 61 181 рубль. Таким образом, средние чеки покупок, оплаченные двумя способами, различаются почти в три раза", - говорится в материалах на основе анализа более 3 миллионов операций.
С точки зрения категорий товаров, наибольшая разница между средними чеками в рассрочку и за свои средства оказалась в сегментах торговли электроникой и оплаты фитнеса. Там средние чеки в рассрочку выше в 7,5 и 7,3 раза соответственно.
Третье место заняли магазины, продающие ювелирные украшения, здесь средний чек покупки в рассрочку больше среднего чека по карте почти в пять раз. На четвертом, пятом и шестом местах - сегменты "спорттовары", "образование" и "мебель" с разницей между средними чеками при покупке в рассрочку и оплате банковской картой в 3,5, три и два раза соответственно.
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