https://ria.ru/20240206/pokhischenie-1925760077.html

В Стерлитамаке нашли мужчину, пытавшегося похитить девочку во дворе дома

В Стерлитамаке нашли мужчину, пытавшегося похитить девочку во дворе дома - РИА Новости, 06.02.2024

В Стерлитамаке нашли мужчину, пытавшегося похитить девочку во дворе дома

Следственные органы Башкирии установили личность молодого человека, который пытался похитить девочку в Стерлитамаке, его проверят на вменяемость, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:36

2024-02-06T17:36

2024-02-06T17:40

происшествия

стерлитамак

россия

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УФА, 6 фев - РИА Новости. Следственные органы Башкирии установили личность молодого человека, который пытался похитить девочку в Стерлитамаке, его проверят на вменяемость, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что днем 5 февраля мужчина в городе Стерлитамаке схватил за руку 7-летнюю девочку и пытался увести ее в неизвестном направлении. За девочку вступился ее 11-летний брат, вырвав руку сестры у мужчины. Неадекватный молодой человек скрылся, а дети забежали домой. Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". "Следователями и криминалистами совместно с оперативниками МВД республики изучены камеры видеонаблюдения, допрошены местные жители и другие возможные очевидцы, проведены иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в результате личность подозреваемого была установлена, им оказался 18-летний житель города Стерлитамака", - говорится в сообщении регионального следкома. Устанавливается мотив нападавшего, планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы, по результатам его действиям будет дана правовая оценка, добавили в ведомстве. По данным местных СМИ, молодого человека родные уже поместили в психоневрологическую клинику.

https://ria.ru/20240203/pokhischenie-1925174025.html

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стерлитамак

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происшествия, стерлитамак, россия