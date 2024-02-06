https://ria.ru/20240206/pogoda-1925765104.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.02.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, она может достигать минус 20 градусов, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:58
2024-02-06T17:58
2024-02-06T17:58
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, она может достигать минус 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 3 часов до 13 часов 8 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении. Городские власти просят жителей и гостей Петербурга соблюдать осторожность на открытом воздухе - тепло одеваться и не допускать обморожений.
https://ria.ru/20240206/pogoda-1925714412.html
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санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за морозов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, она может достигать минус 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 3 часов до 13 часов 8 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей и гостей Петербурга соблюдать осторожность на открытом воздухе - тепло одеваться и не допускать обморожений.
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности