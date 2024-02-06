Рейтинг@Mail.ru
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/poezd-1925798380.html
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа - РИА Новости, 06.02.2024
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа
Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49 мск с отставанием от графика более двух часов, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:02
2024-02-06T20:02
адлер
симферополь
туапсе
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49 мск с отставанием от графика более двух часов, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в своем Telegram-канале. В воскресенье, 4 февраля, сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье. Движение на участке приостановлено и задержан ряд поездов дальнего следования. Пассажиров составов, задержанных на 4 часа и более, обеспечат питанием. Компания уточняет, что сегодня пассажиры, купившие билеты в Крым от Адлера, Хосты, Сочи были доставлены к поезду №316 Адлер - Симферополь от своих станций до Туапсе автобусами из-за перекрытого участка пути. Таким же образом утром были доставлены от станции Туапсе пассажиры поезда №315/316 Симферополь - Адлер. "Поезд №316 Адлер - Симферополь отправился из Туапсе в 18.49, отставание от графика составляет более двух часов. Поезд будет нагонять график в пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html
адлер
симферополь
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_9b868c47769fdcf159dabbe17362677f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
адлер, симферополь, туапсе, гранд сервис экспресс
Адлер, Симферополь, Туапсе, Гранд Сервис Экспресс
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа

Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с отставанием на более чем 2 часа

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49 мск с отставанием от графика более двух часов, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в своем Telegram-канале.
В воскресенье, 4 февраля, сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье. Движение на участке приостановлено и задержан ряд поездов дальнего следования. Пассажиров составов, задержанных на 4 часа и более, обеспечат питанием.
Компания уточняет, что сегодня пассажиры, купившие билеты в Крым от Адлера, Хосты, Сочи были доставлены к поезду №316 Адлер - Симферополь от своих станций до Туапсе автобусами из-за перекрытого участка пути. Таким же образом утром были доставлены от станции Туапсе пассажиры поезда №315/316 Симферополь - Адлер.
«
"Поезд №316 Адлер - Симферополь отправился из Туапсе в 18.49, отставание от графика составляет более двух часов. Поезд будет нагонять график в пути", - говорится в сообщении.
Электропоезд - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Поезд вынужденно останавливался в Подмосковье из-за отключения отопления
4 января, 22:39
 
АдлерСимферопольТуапсеГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала