https://ria.ru/20240206/poezd-1925798380.html
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа - РИА Новости, 06.02.2024
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа
Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49 мск с отставанием от графика более двух часов, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:02
2024-02-06T20:02
2024-02-06T20:02
адлер
симферополь
туапсе
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49 мск с отставанием от графика более двух часов, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в своем Telegram-канале. В воскресенье, 4 февраля, сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье. Движение на участке приостановлено и задержан ряд поездов дальнего следования. Пассажиров составов, задержанных на 4 часа и более, обеспечат питанием. Компания уточняет, что сегодня пассажиры, купившие билеты в Крым от Адлера, Хосты, Сочи были доставлены к поезду №316 Адлер - Симферополь от своих станций до Туапсе автобусами из-за перекрытого участка пути. Таким же образом утром были доставлены от станции Туапсе пассажиры поезда №315/316 Симферополь - Адлер. "Поезд №316 Адлер - Симферополь отправился из Туапсе в 18.49, отставание от графика составляет более двух часов. Поезд будет нагонять график в пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адлер, симферополь, туапсе, гранд сервис экспресс
Адлер, Симферополь, Туапсе, Гранд Сервис Экспресс
Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа
Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с отставанием на более чем 2 часа