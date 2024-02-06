https://ria.ru/20240206/poezd-1925798380.html

Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа

Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа - РИА Новости, 06.02.2024

Отправление поезда Адлер — Симферополь из Туапсе задержали на два часа

Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49 мск с отставанием от графика более двух часов, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:02

2024-02-06T20:02

2024-02-06T20:02

адлер

симферополь

туапсе

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49 мск с отставанием от графика более двух часов, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в своем Telegram-канале. В воскресенье, 4 февраля, сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье. Движение на участке приостановлено и задержан ряд поездов дальнего следования. Пассажиров составов, задержанных на 4 часа и более, обеспечат питанием. Компания уточняет, что сегодня пассажиры, купившие билеты в Крым от Адлера, Хосты, Сочи были доставлены к поезду №316 Адлер - Симферополь от своих станций до Туапсе автобусами из-за перекрытого участка пути. Таким же образом утром были доставлены от станции Туапсе пассажиры поезда №315/316 Симферополь - Адлер. "Поезд №316 Адлер - Симферополь отправился из Туапсе в 18.49, отставание от графика составляет более двух часов. Поезд будет нагонять график в пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html

адлер

симферополь

туапсе

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

адлер, симферополь, туапсе, гранд сервис экспресс