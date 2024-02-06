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Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены - РИА Новости, 06.02.2024
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06:37 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/podzhog-1925591810.html
Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены
Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены - РИА Новости, 06.02.2024
Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены
Мужчину, который облил бензином и поджег свою жену в Хабаровске, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:37
2024-02-06T06:37
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Мужчину, который облил бензином и поджег свою жену в Хабаровске, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края. Ранее надзорное ведомство сообщало, что инцидент произошел в июне прошлого года в дачном доме СНТ "Озерки" в районе села Черная речка Хабаровского района. Обвиняемый, 41-летний мужчина, будучи пьяным и поссорившись с супругой, облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней 44-летняя женщина скончалась в больнице. Было заведено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). "Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Как уточнили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мужчина своей вины в произошедшем не признал. Отягчающим обстоятельством в приговоре стало состояние алкогольного опьянения виновного. Детей у супругов не было.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, хабаровский район
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский район
Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены

Хабаровчанину, облившему бензином и поджегшему свою жену, дали 17 лет колонии

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Мужчину, который облил бензином и поджег свою жену в Хабаровске, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Ранее надзорное ведомство сообщало, что инцидент произошел в июне прошлого года в дачном доме СНТ "Озерки" в районе села Черная речка Хабаровского района. Обвиняемый, 41-летний мужчина, будучи пьяным и поссорившись с супругой, облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней 44-летняя женщина скончалась в больнице. Было заведено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).
"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Как уточнили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мужчина своей вины в произошедшем не признал. Отягчающим обстоятельством в приговоре стало состояние алкогольного опьянения виновного. Детей у супругов не было.
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