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Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены

Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены - РИА Новости, 06.02.2024

Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены

Мужчину, который облил бензином и поджег свою жену в Хабаровске, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:37

2024-02-06T06:37

2024-02-06T06:37

происшествия

хабаровский край

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Мужчину, который облил бензином и поджег свою жену в Хабаровске, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края. Ранее надзорное ведомство сообщало, что инцидент произошел в июне прошлого года в дачном доме СНТ "Озерки" в районе села Черная речка Хабаровского района. Обвиняемый, 41-летний мужчина, будучи пьяным и поссорившись с супругой, облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней 44-летняя женщина скончалась в больнице. Было заведено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). "Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Как уточнили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мужчина своей вины в произошедшем не признал. Отягчающим обстоятельством в приговоре стало состояние алкогольного опьянения виновного. Детей у супругов не было.

https://ria.ru/20231114/srok-1909409914.html

хабаровский край

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