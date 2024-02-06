https://ria.ru/20240206/podvig-1925576148.html

В Минобороны рассказали о подвиге рядового, отразившего атаку дронов ВСУ

В Минобороны рассказали о подвиге рядового, отразившего атаку дронов ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

В Минобороны рассказали о подвиге рядового, отразившего атаку дронов ВСУ

Рядовой Игорь Трофимов вовремя сообщил о приближении украинских дронов на позиции ВС РФ, лично уничтожил два беспилотника и обезвредил взрывное устройство, что... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T00:07

2024-02-06T00:07

2024-02-06T00:07

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рядовой Игорь Трофимов вовремя сообщил о приближении украинских дронов на позиции ВС РФ, лично уничтожил два беспилотника и обезвредил взрывное устройство, что позволило отразить атаку, сообщили в Минобороны РФ. "В ночное время Игорь находился на наблюдательном посту. На пост была предпринята атака дронов-камикадзе противника. Проведя наблюдение, рядовой Трофимов определил, с какого направления летели дроны. Сообщив об этом своим сослуживцам, военнослужащие открыли огонь по приближающимся коптерам", - говорится в сообщении. По данным ведомства, огнем из стрелкового оружия рядовой Трофимов лично уничтожил два дрона. Один из дронов-камикадзе противника, потеряв управление, упал на позиции поста, не сдетонировав. "Оценив угрозу и рискуя жизнью, Игорь лично обезвредил взрывное устройство, закрепленное на БПЛА. Смелые и решительные действия рядового Игоря Трофимова, позволили отразить атаку противника", - сообщение в министерстве.

https://ria.ru/20231209/geroy-1914748067.html

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