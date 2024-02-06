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В Минобороны рассказали о подвиге рядового, отразившего атаку дронов ВСУ
В Минобороны рассказали о подвиге рядового, отразившего атаку дронов ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
В Минобороны рассказали о подвиге рядового, отразившего атаку дронов ВСУ
Рядовой Игорь Трофимов вовремя сообщил о приближении украинских дронов на позиции ВС РФ, лично уничтожил два беспилотника и обезвредил взрывное устройство, что... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T00:07
2024-02-06T00:07
2024-02-06T00:07
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рядовой Игорь Трофимов вовремя сообщил о приближении украинских дронов на позиции ВС РФ, лично уничтожил два беспилотника и обезвредил взрывное устройство, что позволило отразить атаку, сообщили в Минобороны РФ. "В ночное время Игорь находился на наблюдательном посту. На пост была предпринята атака дронов-камикадзе противника. Проведя наблюдение, рядовой Трофимов определил, с какого направления летели дроны. Сообщив об этом своим сослуживцам, военнослужащие открыли огонь по приближающимся коптерам", - говорится в сообщении. По данным ведомства, огнем из стрелкового оружия рядовой Трофимов лично уничтожил два дрона. Один из дронов-камикадзе противника, потеряв управление, упал на позиции поста, не сдетонировав. "Оценив угрозу и рискуя жизнью, Игорь лично обезвредил взрывное устройство, закрепленное на БПЛА. Смелые и решительные действия рядового Игоря Трофимова, позволили отразить атаку противника", - сообщение в министерстве.
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В Минобороны рассказали о подвиге рядового, отразившего атаку дронов ВСУ
Минобороны: рядовой Трофимов уничтожил два БПЛА и обезвредил взрывное устройство
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рядовой Игорь Трофимов вовремя сообщил о приближении украинских дронов на позиции ВС РФ, лично уничтожил два беспилотника и обезвредил взрывное устройство, что позволило отразить атаку, сообщили в Минобороны РФ.
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"В ночное время Игорь находился на наблюдательном посту. На пост была предпринята атака дронов-камикадзе противника. Проведя наблюдение, рядовой Трофимов определил, с какого направления летели дроны. Сообщив об этом своим сослуживцам, военнослужащие открыли огонь по приближающимся коптерам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, огнем из стрелкового оружия рядовой Трофимов лично уничтожил два дрона. Один из дронов-камикадзе противника, потеряв управление, упал на позиции поста, не сдетонировав.
"Оценив угрозу и рискуя жизнью, Игорь лично обезвредил взрывное устройство, закрепленное на БПЛА. Смелые и решительные действия рядового Игоря Трофимова, позволили отразить атаку противника", - сообщение в министерстве.
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