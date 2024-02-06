https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html

Свыше 80 проектов по импортозамещению планируют реализовать в Подмосковье

Свыше 80 проектов по импортозамещению планируют реализовать в Подмосковье - РИА Новости, 06.02.2024

Свыше 80 проектов по импортозамещению планируют реализовать в Подмосковье

В текущем году на территории Московской области планируют реализовать свыше 80 проектов в сфере импортозамещения, объем инвестиций в эти проекты оценивается в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:46

2024-02-06T17:46

2024-02-06T17:46

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В текущем году на территории Московской области планируют реализовать свыше 80 проектов в сфере импортозамещения, объем инвестиций в эти проекты оценивается в 86 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки по региону. "В этом году в Подмосковье планируется реализация 84 проектов импортозамещения, более 30 из которых — строительство новых производств, остальные предполагают модернизацию", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. Она уточнила, что объем инвестиций в эти проекты оценивается в 86 миллиардов рублей. Кроме того, новые предприятия создадут примерно 8,5 тысячи рабочих мест. Сейчас на территории Подмосковья реализуется более 270 импортозамещающих проектов, из них 21 был реализован в 2022 году, 56 проектов — в 2023 году. Суммарный объем инвестиций в реализованные проекты составляет 64,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240206/dostup-1925757512.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)