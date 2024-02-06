https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925726623.html
Правительству МО передали полномочия штрафовать за неправильную парковку
Правительству МО передали полномочия штрафовать за неправильную парковку - РИА Новости, 06.02.2024
Правительству МО передали полномочия штрафовать за неправильную парковку
Правительству Подмосковья передана часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой или остановкой автомобилей,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:05
2024-02-06T16:05
2024-02-06T16:05
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительству Подмосковья передана часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой или остановкой автомобилей, изменения вступают в силу с 7 февраля, следует из постановления правительства Московской области. "Правительство Московской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления правительства Московской области в связи с передачей правительству Московской области осуществления части полномочий Министерства внутренних дел Российской Федерации по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - следует из документа. Согласно части 4 статьи 12.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, где рассматривается нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. Изменения вступают в силу с 7 февраля и распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2024 года до 31 декабря 2033 года.
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московская область (подмосковье), москва, авто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Авто
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительству Подмосковья передана часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой или остановкой автомобилей, изменения вступают в силу с 7 февраля, следует из постановления правительства Московской области.
"Правительство Московской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления правительства Московской области в связи с передачей правительству Московской области осуществления части полномочий Министерства внутренних дел Российской Федерации по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - следует из документа.
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Согласно части 4 статьи 12.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, где рассматривается нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве
или Санкт-Петербурге
, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.
Изменения вступают в силу с 7 февраля и распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2024 года до 31 декабря 2033 года.