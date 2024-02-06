Рейтинг@Mail.ru
Правительству МО передали полномочия штрафовать за неправильную парковку - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:05 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925726623.html
Правительству МО передали полномочия штрафовать за неправильную парковку
Правительству МО передали полномочия штрафовать за неправильную парковку - РИА Новости, 06.02.2024
Правительству МО передали полномочия штрафовать за неправильную парковку
Правительству Подмосковья передана часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой или остановкой автомобилей,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:05
2024-02-06T16:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864791441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87dd1309d2c6510de6d172eef8bfb350.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительству Подмосковья передана часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой или остановкой автомобилей, изменения вступают в силу с 7 февраля, следует из постановления правительства Московской области. "Правительство Московской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления правительства Московской области в связи с передачей правительству Московской области осуществления части полномочий Министерства внутренних дел Российской Федерации по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - следует из документа. Согласно части 4 статьи 12.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, где рассматривается нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. Изменения вступают в силу с 7 февраля и распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2024 года до 31 декабря 2033 года.
https://ria.ru/20240205/podmoskove-1925518045.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864791441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0f2d51487c4f7b7d0a6b82f7edea020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, авто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Авто

Правительству МО передали полномочия штрафовать за неправильную парковку

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкУлица Лажечникова в Коломне
Улица Лажечникова в Коломне - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Улица Лажечникова в Коломне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительству Подмосковья передана часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой или остановкой автомобилей, изменения вступают в силу с 7 февраля, следует из постановления правительства Московской области.
"Правительство Московской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления правительства Московской области в связи с передачей правительству Московской области осуществления части полномочий Министерства внутренних дел Российской Федерации по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - следует из документа.
Склад - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Более 170 компаний привлечены в индустриальные парки Подмосковья
Вчера, 16:51
Согласно части 4 статьи 12.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, где рассматривается нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.
Изменения вступают в силу с 7 февраля и распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2024 года до 31 декабря 2033 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МоскваАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала