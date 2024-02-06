https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925794144.html

Источник раскрыл, сколько ФРГ суммарно потратила на военную поддержку Киева

Источник раскрыл, сколько ФРГ суммарно потратила на военную поддержку Киева - РИА Новости, 06.02.2024

Источник раскрыл, сколько ФРГ суммарно потратила на военную поддержку Киева

Германия с начала конфликта на Украине потратила приблизительно 30 миллиардов евро на военную помощь Киеву, сообщил РИА Новости и немецким СМИ источник в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:36

2024-02-06T19:36

2024-02-06T19:36

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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия с начала конфликта на Украине потратила приблизительно 30 миллиардов евро на военную помощь Киеву, сообщил РИА Новости и немецким СМИ источник в правительстве в преддверии поездки канцлера Олафа Шольца в США. Шольц в четверг отправится в Вашингтон, где в пятницу встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом. По словам источника из делегации канцлера, одной из главных тем станет поддержка Украины на фоне продолжающихся дебатов в США о продлении помощи Киеву и принятого в ЕС спецфонда размером в 50 миллиардов евро. "Мы подсчитали все и пришли к общей сумме военной поддержки, оказанной Германией Украине с начала войны, которая составляет около 30 миллиардов евро. Сюда входит уже оказанная поддержка, а также твердо запланированные и утвержденные расходы", - заявил он, напомнив, что в этом году Берлин намерен потратить из бюджета свыше 7 миллиардов евро на военную помощь Киеву. По его словам, суммарно приблизительно 25-26 центов одного европейского евро общей поддержки ЕС являются немецкими. "Для федерального канцлера важно, и это тема, на которой он сделал в Брюсселе особый акцент, чтобы все государства внесли свой вклад в поддержку украинцев и выделили на эти цели достаточные бюджетные средства. И, конечно, в этом отношении также важна тесная трансатлантическая координация", - добавил он. Также член делегации Шольца добавил, что, по его ожиданиям, тема поставки Украине ракет Taurus скорее всего не попадет в повестку дня Шольца и Байдена. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.

https://ria.ru/20240206/mir-1925739044.html

https://ria.ru/20240206/sotrudnichestvo-1925721168.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, олаф шольц, евросоюз