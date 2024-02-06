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Источник раскрыл, сколько ФРГ суммарно потратила на военную поддержку Киева - РИА Новости, 06.02.2024
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19:36 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925794144.html
Источник раскрыл, сколько ФРГ суммарно потратила на военную поддержку Киева
Источник раскрыл, сколько ФРГ суммарно потратила на военную поддержку Киева - РИА Новости, 06.02.2024
Источник раскрыл, сколько ФРГ суммарно потратила на военную поддержку Киева
Германия с начала конфликта на Украине потратила приблизительно 30 миллиардов евро на военную помощь Киеву, сообщил РИА Новости и немецким СМИ источник в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:36
2024-02-06T19:36
в мире
украина
киев
сша
джо байден
олаф шольц
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия с начала конфликта на Украине потратила приблизительно 30 миллиардов евро на военную помощь Киеву, сообщил РИА Новости и немецким СМИ источник в правительстве в преддверии поездки канцлера Олафа Шольца в США. Шольц в четверг отправится в Вашингтон, где в пятницу встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом. По словам источника из делегации канцлера, одной из главных тем станет поддержка Украины на фоне продолжающихся дебатов в США о продлении помощи Киеву и принятого в ЕС спецфонда размером в 50 миллиардов евро. "Мы подсчитали все и пришли к общей сумме военной поддержки, оказанной Германией Украине с начала войны, которая составляет около 30 миллиардов евро. Сюда входит уже оказанная поддержка, а также твердо запланированные и утвержденные расходы", - заявил он, напомнив, что в этом году Берлин намерен потратить из бюджета свыше 7 миллиардов евро на военную помощь Киеву. По его словам, суммарно приблизительно 25-26 центов одного европейского евро общей поддержки ЕС являются немецкими. "Для федерального канцлера важно, и это тема, на которой он сделал в Брюсселе особый акцент, чтобы все государства внесли свой вклад в поддержку украинцев и выделили на эти цели достаточные бюджетные средства. И, конечно, в этом отношении также важна тесная трансатлантическая координация", - добавил он. Также член делегации Шольца добавил, что, по его ожиданиям, тема поставки Украине ракет Taurus скорее всего не попадет в повестку дня Шольца и Байдена. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.
https://ria.ru/20240206/mir-1925739044.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, олаф шольц, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Олаф Шольц, Евросоюз
Источник раскрыл, сколько ФРГ суммарно потратила на военную поддержку Киева

Источник: ФРГ суммарно потратила 30 миллиардов евро на военную поддержку Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия с начала конфликта на Украине потратила приблизительно 30 миллиардов евро на военную помощь Киеву, сообщил РИА Новости и немецким СМИ источник в правительстве в преддверии поездки канцлера Олафа Шольца в США.
Шольц в четверг отправится в Вашингтон, где в пятницу встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом. По словам источника из делегации канцлера, одной из главных тем станет поддержка Украины на фоне продолжающихся дебатов в США о продлении помощи Киеву и принятого в ЕС спецфонда размером в 50 миллиардов евро.
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"Мы подсчитали все и пришли к общей сумме военной поддержки, оказанной Германией Украине с начала войны, которая составляет около 30 миллиардов евро. Сюда входит уже оказанная поддержка, а также твердо запланированные и утвержденные расходы", - заявил он, напомнив, что в этом году Берлин намерен потратить из бюджета свыше 7 миллиардов евро на военную помощь Киеву.
По его словам, суммарно приблизительно 25-26 центов одного европейского евро общей поддержки ЕС являются немецкими.
«
"Для федерального канцлера важно, и это тема, на которой он сделал в Брюсселе особый акцент, чтобы все государства внесли свой вклад в поддержку украинцев и выделили на эти цели достаточные бюджетные средства. И, конечно, в этом отношении также важна тесная трансатлантическая координация", - добавил он.
Также член делегации Шольца добавил, что, по его ожиданиям, тема поставки Украине ракет Taurus скорее всего не попадет в повестку дня Шольца и Байдена.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.
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