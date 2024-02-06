https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925618749.html

При поддержке ВЭБа будут разработаны мастер-планы для Арктики

При поддержке ВЭБа будут разработаны мастер-планы для Арктики - РИА Новости, 06.02.2024

При поддержке ВЭБа будут разработаны мастер-планы для Арктики

При поддержке ВЭБ.РФ будут разработаны мастер-планы Арктики: Билибинского муниципального района, Кемско-Беломорской и Архангельской агломерации, городских... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:43

2024-02-06T10:43

2024-02-06T10:43

россия

вэб.рф (вэб)

игорь шувалов

арктика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. При поддержке ВЭБ.РФ будут разработаны мастер-планы Арктики: Билибинского муниципального района, Кемско-Беломорской и Архангельской агломерации, городских округов Эгвекинот и Певек, сообщили в госкорпорации развития. Там отметили, что в 2023 году общий объем поддержанных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики с применением льготного финансирования ВЭБ.РФ составил 265 миллиардов рублей, треть от этого объема составили проекты, реализуемые в Арктике. В их числе - поставка современных троллейбусов для Мурманска и строительство терминала "Лавна". Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Так, правительству РФ совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа поручено при участии ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек. Кроме того, в перечень поручения вошла рекомендация исполнительным органам субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны России, при участии ВЭБ.РФ, АО "ДОМ.РФ" и российских деловых объединений привлечь крупные градообразующие предприятия и иные заинтересованные организации к разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и последующей реализации этих мастер-планов, в том числе с применением механизма государственно-частного партнерства. Как ранее заявлял председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в развитии городов необходимо прислушиваться к мнению людей, а выстроить диалог позволяет концепция мастер-планов. "Необходимо в первую очередь работать с самими горожанами. Поэтому наши проекты по городской экономике – это и вода, и канализация, и транспорт. Все, что мы делаем, должно сложиться в совершенно другое качество, в другую стоимость. И это может произойти благодаря работе по мастер-планированию, которую мы проводим", – привели в госкорпорации слова Шувалова. Он добавил, что на Дальнем Востоке качество жизни должно быть выше, чем в европейской части страны. Разработка мастер-планов сразу 25 городов Арктики и Дальнего Востока идет по поручению главы государства. В рамках программы развития дальневосточных городов при поддержке ВЭБ.РФ разработаны стратегические мастер–планы Владивостока, Хабаровска, Петропавловска–Камчатского, Южно–Сахалинска, Читы и Благовещенска. "Сейчас мы перешли к следующему этапу и работаем с инвестпроектами, вошедшими в стратегии развития всех 25 городов. В прошлом году одобрено финансирование пяти таких проектов, это проекты по развитию аэропортов и судоремонтной инфраструктуры, созданию новых объектов туризма, запуску современного общественного транспорта. Часть проектов уже получила первое финансирование. В ближайшей перспективе — масштабирование нашего опыта и финансирование разработки мастер-планов для арктических территорий", - цитирует издание "Эксперт" заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова.

https://ria.ru/20240201/vebrf-1924668596.html

https://ria.ru/20240130/finansirovanie-1924323887.html

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), игорь шувалов, арктика