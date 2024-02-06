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Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета

Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета - РИА Новости, 07.02.2024

Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета, передает радио Biobiochile со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T22:46

2024-02-06T22:46

2024-02-07T00:38

в мире

чили

себастьян пиньера

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев — РИА Новости. Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета, передает радио Biobiochile со ссылкой на источники."Источники радио подтвердили, что Пиньера умер при падении вертолета в озеро Ранко", — говорится в заявлении.В свою очередь, экс-министр образования Чили Херардо Валера сообщил телеканалу TVN, что Пиньера был на борту вертолета, который вылетел утром во вторник.По информации радио Biobiochile, помимо экс-главы государства, на борту находились три его родственника. Они смогли выбраться из упавшего вертолета, однако 74-летнему Пиньере этого сделать не удалось. Спасатели уже нашли его тело на глубине около 40 метров.Причины трагедии пока не известны. Уточняется, что в момент взлета вертолета в этой местности шел дождь.Ранее во вторник радиостанция Biobiochile сообщила, что за штурвалом воздушного судна находился сам экс-президент. Крушение произошло через несколько минут после взлета в районе озера Ранко в регионе Лос-Риос.Позднее глава МВД Чили Каролина Тоа подтвердила гибель Пиньеры. В стране объявили траур.Себастьян Пиньера — чилийский экономист, инвестор и политический деятель. Он дважды занимал пост президента страны — с 2010 по 2014 год и с 2018-го по 2022-й.

чили

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чили, себастьян пиньера