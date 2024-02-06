https://ria.ru/20240206/pestitsidy-1925633136.html

ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС

ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС - РИА Новости, 06.02.2024

ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов в ЕС. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:39

2024-02-06T11:39

2024-02-06T11:52

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов в ЕС."Это предложение стало камнем преткновения. Оно было отвергнуто парламентом. Прогресса в Совете ЕС также нет. Поэтому я предложу коллегии еврокомиссаров отозвать это предложение", - сказала она, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.По ее словам, этот вопрос остается актуальным, но требует иного подхода, ЕК подготовит новое предложение.Еврокомиссия в июне 2022 года внесла законодательное предложение по регулированию использования пестицидов SUR, предусматривающее 50%-ое снижение использования пестицидов к 2030 году.

https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

еврокомиссия, евросоюз, в мире