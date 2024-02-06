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ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС - РИА Новости, 06.02.2024
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11:39 06.02.2024 (обновлено: 11:52 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/pestitsidy-1925633136.html
ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС
ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС - РИА Новости, 06.02.2024
ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов в ЕС. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:39
2024-02-06T11:52
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов в ЕС."Это предложение стало камнем преткновения. Оно было отвергнуто парламентом. Прогресса в Совете ЕС также нет. Поэтому я предложу коллегии еврокомиссаров отозвать это предложение", - сказала она, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.По ее словам, этот вопрос остается актуальным, но требует иного подхода, ЕК подготовит новое предложение.Еврокомиссия в июне 2022 года внесла законодательное предложение по регулированию использования пестицидов SUR, предусматривающее 50%-ое снижение использования пестицидов к 2030 году.
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html
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еврокомиссия, евросоюз, в мире
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС

ЕК на фоне протестов отзовет проект о снижении использования пестицидов в ЕС

© AP Photo / Michael ProbstФермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Michael Probst
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов в ЕС.
"Это предложение стало камнем преткновения. Оно было отвергнуто парламентом. Прогресса в Совете ЕС также нет. Поэтому я предложу коллегии еврокомиссаров отозвать это предложение", - сказала она, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
По ее словам, этот вопрос остается актуальным, но требует иного подхода, ЕК подготовит новое предложение.
Еврокомиссия в июне 2022 года внесла законодательное предложение по регулированию использования пестицидов SUR, предусматривающее 50%-ое снижение использования пестицидов к 2030 году.
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