https://ria.ru/20240206/pestitsidy-1925633136.html
ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС
ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС - РИА Новости, 06.02.2024
ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов в ЕС. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:39
2024-02-06T11:39
2024-02-06T11:52
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925234192_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_a386eb645ec8bfe5dab3799e03d9d8a6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов в ЕС."Это предложение стало камнем преткновения. Оно было отвергнуто парламентом. Прогресса в Совете ЕС также нет. Поэтому я предложу коллегии еврокомиссаров отозвать это предложение", - сказала она, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.По ее словам, этот вопрос остается актуальным, но требует иного подхода, ЕК подготовит новое предложение.Еврокомиссия в июне 2022 года внесла законодательное предложение по регулированию использования пестицидов SUR, предусматривающее 50%-ое снижение использования пестицидов к 2030 году.
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925234192_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_eda8c80922363f55d8418d40eae3489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, евросоюз, в мире
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС
ЕК на фоне протестов отзовет проект о снижении использования пестицидов в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов в ЕС.
"Это предложение стало камнем преткновения. Оно было отвергнуто парламентом. Прогресса в Совете ЕС также нет. Поэтому я предложу коллегии еврокомиссаров отозвать это предложение", - сказала она, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента
в Страсбурге
.
По ее словам, этот вопрос остается актуальным, но требует иного подхода, ЕК подготовит новое предложение.
Еврокомиссия в июне 2022 года внесла законодательное предложение по регулированию использования пестицидов SUR, предусматривающее 50%-ое снижение использования пестицидов к 2030 году.
Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов