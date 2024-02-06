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Песков призвал определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках"
Песков призвал определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024
Песков призвал определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках"
Взрыв на "Северных потоках" - это диверсия, которую нельзя оставлять без определения исполнителей и заказчиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:21
2024-02-06T13:21
2024-02-06T13:21
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрыв на "Северных потоках" - это диверсия, которую нельзя оставлять без определения исполнителей и заказчиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И, конечно же, это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком", - сказал Песков журналистам.Накануне СМИ со ссылку на газету Expressen сообщали, что расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводе "Северный поток" и "Северный поток-2" прокурор Матс Юнгквист в ближайшее время примет решение по этому делу.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240117/frg-1921764148.html
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россия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, швеция, европа
Россия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Швеция, Европа
Песков призвал определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках"
Песков: надо определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках"