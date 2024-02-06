https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html

Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках"

Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024

Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о намерении опубликовать данные российского расследования взрывов на "Северных потоках", заявил, РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:13

2024-02-06T13:13

2024-02-06T13:18

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о намерении опубликовать данные российского расследования взрывов на "Северных потоках", заявил, что пока ничего не может сказать, это зависит от результатов."Что касается нашего собственного расследования, то пока ничего сказать не могу. Это зависит от результатов", - сказал Песков журналистам на вопрос, когда Россия сможет и намерена ли она опубликовать результаты собственного расследования взрывов на "Северных потоках".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

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