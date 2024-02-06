https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html
Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках"
Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024
Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о намерении опубликовать данные российского расследования взрывов на "Северных потоках", заявил, РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:13
2024-02-06T13:13
2024-02-06T13:18
цены на нефть
россия
европа
германия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о намерении опубликовать данные российского расследования взрывов на "Северных потоках", заявил, что пока ничего не может сказать, это зависит от результатов."Что касается нашего собственного расследования, то пока ничего сказать не могу. Это зависит от результатов", - сказал Песков журналистам на вопрос, когда Россия сможет и намерена ли она опубликовать результаты собственного расследования взрывов на "Северных потоках".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html
россия
европа
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, европа, германия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Россия, Европа, Германия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках"
Песков: публикация расследования ЧП на "Северных потоках" зависит от результатов