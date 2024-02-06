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Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле - РИА Новости, 06.02.2024
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12:58 06.02.2024 (обновлено: 14:10 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/peskov-1925659483.html
Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле
Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле - РИА Новости, 06.02.2024
Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле
Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:58
2024-02-06T14:10
россия
дмитрий песков
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого надо исходить", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024-го в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что о полном запрете VPN "речь пока не идет".Как объясняли в Минцифре в ноябре, в России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.
https://ria.ru/20240205/vpn-servisy-1925572113.html
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россия, дмитрий песков, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Россия, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле

Песков заявил об отсутствии сейчас решений о запрете VPN в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого надо исходить", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024-го в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что о полном запрете VPN "речь пока не идет".
Как объясняли в Минцифре в ноябре, в России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина
Вчера, 23:12
 
РоссияДмитрий ПесковАлександр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
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