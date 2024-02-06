https://ria.ru/20240206/peskov-1925659483.html

Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле

Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле - РИА Новости, 06.02.2024

Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле

Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:58

2024-02-06T12:58

2024-02-06T14:10

россия

дмитрий песков

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого надо исходить", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024-го в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что о полном запрете VPN "речь пока не идет".Как объясняли в Минцифре в ноябре, в России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.

https://ria.ru/20240205/vpn-servisy-1925572113.html

россия

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россия, дмитрий песков, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф