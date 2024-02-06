https://ria.ru/20240206/perevozki-1925706458.html

Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок

Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок - РИА Новости, 06.02.2024

Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок

Президент России Владимир Путин 7 февраля в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с кабмином, обсудит развитие воздушных перевозок в среднесрочной... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:05

2024-02-06T15:05

2024-02-06T15:10

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 февраля в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с кабмином, обсудит развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого февраля Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20220305/aviastroenie-1776775620.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия