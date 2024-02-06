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Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок - РИА Новости, 06.02.2024
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15:05 06.02.2024 (обновлено: 15:10 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/perevozki-1925706458.html
Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок
Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок - РИА Новости, 06.02.2024
Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок
Президент России Владимир Путин 7 февраля в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с кабмином, обсудит развитие воздушных перевозок в среднесрочной... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:05
2024-02-06T15:10
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 февраля в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с кабмином, обсудит развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого февраля Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок

Путин 7 февраля обсудит с правительством развитие воздушных перевозок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 февраля в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с кабмином, обсудит развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Седьмого февраля Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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