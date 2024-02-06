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В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне - РИА Новости, 06.02.2024
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10:45 06.02.2024 (обновлено: 10:50 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/pekarnya-1925619079.html
В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне
В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне - РИА Новости, 06.02.2024
В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне
Газ взорвался во вторник в сочинской пекарне - три человека пострадали, их доставили в больницу, несущие конструкции целы, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:45
2024-02-06T10:50
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Газ взорвался во вторник в сочинской пекарне - три человека пострадали, их доставили в больницу, несущие конструкции целы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.ЧП произошло в Центральном районе курорта."По адресу: улица Тимирязева, 46/2 - в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали. Погибших нет, пострадало три человека, детей нет, личности устанавливаются. Госпитализированы в городскую больницу", - сказали в главке.К ликвидации происшествия привлекались 23 спасателя, использовалось 8 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, по факту произошедшего организована проверка.Пекарня, согласно данным надзорного ведомства, находится поблизости магазина "Магнит".
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
сочи
россия
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край
В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне

Три человека пострадали при взрыве газа в сочинской пекарне

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Газ взорвался во вторник в сочинской пекарне - три человека пострадали, их доставили в больницу, несущие конструкции целы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ЧП произошло в Центральном районе курорта.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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"По адресу: улица Тимирязева, 46/2 - в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали. Погибших нет, пострадало три человека, детей нет, личности устанавливаются. Госпитализированы в городскую больницу", - сказали в главке.
К ликвидации происшествия привлекались 23 спасателя, использовалось 8 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, по факту произошедшего организована проверка.
Пекарня, согласно данным надзорного ведомства, находится поблизости магазина "Магнит".
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
ПроисшествияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКраснодарский край
 
 
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