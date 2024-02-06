https://ria.ru/20240206/pekarnya-1925619079.html

В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне

В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне - РИА Новости, 06.02.2024

В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне

Газ взорвался во вторник в сочинской пекарне - три человека пострадали, их доставили в больницу, несущие конструкции целы, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:45

2024-02-06T10:45

2024-02-06T10:50

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Газ взорвался во вторник в сочинской пекарне - три человека пострадали, их доставили в больницу, несущие конструкции целы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.ЧП произошло в Центральном районе курорта."По адресу: улица Тимирязева, 46/2 - в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали. Погибших нет, пострадало три человека, детей нет, личности устанавливаются. Госпитализированы в городскую больницу", - сказали в главке.К ликвидации происшествия привлекались 23 спасателя, использовалось 8 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, по факту произошедшего организована проверка.Пекарня, согласно данным надзорного ведомства, находится поблизости магазина "Магнит".

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

сочи

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краснодарский край

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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край