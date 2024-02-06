https://ria.ru/20240206/pauza-1925804036.html

Блинкен раскрыл, как США используют потенциальную паузу в боях в Газе

Блинкен раскрыл, как США используют потенциальную паузу в боях в Газе - РИА Новости, 06.02.2024

Блинкен раскрыл, как США используют потенциальную паузу в боях в Газе

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал достижимым соглашение о новой приостановке боевых действий в секторе Газа и призвал использовать такую паузу для согласования РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:01

2024-02-06T21:01

2024-02-06T21:04

в мире

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катар

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саудовская аравия

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал достижимым соглашение о новой приостановке боевых действий в секторе Газа и призвал использовать такую паузу для согласования послевоенного будущего анклава и работы над перезапуском палестино-израильского урегулирования."Мы продолжаем считать, что соглашение возможно и необходимо. Мы продолжим без устали работать над тем, чтобы его достичь", - сказал он на пресс-конференции в Катаре.Блинкен, который проводит очередное турне по странам Ближнего Востока, добавил, что на встречах в Саудовской Аравии, Египте и Катаре обсуждалось, как использовать паузу для согласования планов для сектора Газа "на день после"."Безопасность, гуманитарные вопросы, реконструкция, управление - все это сопровождается реальными трудностями. На их преодолении нам необходимо сфокусироваться", - сказал он."Мы также преисполнены решимости использовать всякую паузу для того, чтобы проторить дипломатический путь вперед к справедливому и прочному миру, безопасности для региона", - добавил Блинкен.

https://ria.ru/20240206/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240206/zalozhniki-1925800537.html

сша

катар

ближний восток

саудовская аравия

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в мире, сша, катар, ближний восток, саудовская аравия, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году