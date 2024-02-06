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Блинкен раскрыл, как США используют потенциальную паузу в боях в Газе - РИА Новости, 06.02.2024
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21:01 06.02.2024 (обновлено: 21:04 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/pauza-1925804036.html
Блинкен раскрыл, как США используют потенциальную паузу в боях в Газе
Блинкен раскрыл, как США используют потенциальную паузу в боях в Газе - РИА Новости, 06.02.2024
Блинкен раскрыл, как США используют потенциальную паузу в боях в Газе
Госсекретарь Энтони Блинкен назвал достижимым соглашение о новой приостановке боевых действий в секторе Газа и призвал использовать такую паузу для согласования РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:01
2024-02-06T21:04
в мире
сша
катар
ближний восток
саудовская аравия
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал достижимым соглашение о новой приостановке боевых действий в секторе Газа и призвал использовать такую паузу для согласования послевоенного будущего анклава и работы над перезапуском палестино-израильского урегулирования."Мы продолжаем считать, что соглашение возможно и необходимо. Мы продолжим без устали работать над тем, чтобы его достичь", - сказал он на пресс-конференции в Катаре.Блинкен, который проводит очередное турне по странам Ближнего Востока, добавил, что на встречах в Саудовской Аравии, Египте и Катаре обсуждалось, как использовать паузу для согласования планов для сектора Газа "на день после"."Безопасность, гуманитарные вопросы, реконструкция, управление - все это сопровождается реальными трудностями. На их преодолении нам необходимо сфокусироваться", - сказал он."Мы также преисполнены решимости использовать всякую паузу для того, чтобы проторить дипломатический путь вперед к справедливому и прочному миру, безопасности для региона", - добавил Блинкен.
https://ria.ru/20240206/konflikt-1915630213.html
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сша
катар
ближний восток
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в мире, сша, катар, ближний восток, саудовская аравия, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Катар, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен раскрыл, как США используют потенциальную паузу в боях в Газе

Блинкен: США хотят использовать паузу в боях для планирования будущего Газы

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал достижимым соглашение о новой приостановке боевых действий в секторе Газа и призвал использовать такую паузу для согласования послевоенного будущего анклава и работы над перезапуском палестино-израильского урегулирования.
«
"Мы продолжаем считать, что соглашение возможно и необходимо. Мы продолжим без устали работать над тем, чтобы его достичь", - сказал он на пресс-конференции в Катаре.
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Блинкен, который проводит очередное турне по странам Ближнего Востока, добавил, что на встречах в Саудовской Аравии, Египте и Катаре обсуждалось, как использовать паузу для согласования планов для сектора Газа "на день после".
«
"Безопасность, гуманитарные вопросы, реконструкция, управление - все это сопровождается реальными трудностями. На их преодолении нам необходимо сфокусироваться", - сказал он.
«
"Мы также преисполнены решимости использовать всякую паузу для того, чтобы проторить дипломатический путь вперед к справедливому и прочному миру, безопасности для региона", - добавил Блинкен.
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В миреСШАКатарБлижний ВостокСаудовская АравияЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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