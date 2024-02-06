https://ria.ru/20240206/patrushev-1925678646.html
Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки
Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки - РИА Новости, 06.02.2024
Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки
Урал представлен в числе лидеров по объемам финансирования науки в российских регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:50
2024-02-06T13:50
2024-02-06T13:50
наука
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тюменская область
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Урал представлен в числе лидеров по объемам финансирования науки в российских регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Свердловская, Челябинская и Тюменская области заняли лидирующие позиции в стране по уровню финансирования научных исследований", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО). Секретарь Совбеза подвел некоторые итоги выполнения решений аналогичного прошлогоднего совещания в Челябинске. Тогда были выработаны меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного потенциала регионов УФО. По словам Патрушева, для внедрения "ответственной продукции и технологий" сформирована на период до 2026 года тематика научных исследований молодежных лабораторий Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, предусмотрены средства федерального бюджета для их реализации. В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа открыт новый инновационный научно-технологический центр, в регионах округа приняты программы по импортозамещению в промышленном комплексе, добавил Патрушев. "Благодаря государственной поддержке обеспечивается рациональное использование и загрузка производственных мощностей. В результате по итогам прошлого года достигнут значительный рост обрабатывающей промышленности", - отметил он.
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россия, тюменская область, николай патрушев
Наука, Россия, Тюменская область, Николай Патрушев
Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки
Патрушев: Урал представлен в числе лидеров по объемам финансирования науки
КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Урал представлен в числе лидеров по объемам финансирования науки в российских регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Свердловская, Челябинская и Тюменская области заняли лидирующие позиции в стране по уровню финансирования научных исследований", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО).
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Секретарь Совбеза подвел некоторые итоги выполнения решений аналогичного прошлогоднего совещания в Челябинске. Тогда были выработаны меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного потенциала регионов УФО.
По словам Патрушева, для внедрения "ответственной продукции и технологий" сформирована на период до 2026 года тематика научных исследований молодежных лабораторий Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, предусмотрены средства федерального бюджета для их реализации.
В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа открыт новый инновационный научно-технологический центр, в регионах округа приняты программы по импортозамещению в промышленном комплексе, добавил Патрушев.
"Благодаря государственной поддержке обеспечивается рациональное использование и загрузка производственных мощностей. В результате по итогам прошлого года достигнут значительный рост обрабатывающей промышленности", - отметил он.
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