https://ria.ru/20240206/patrushev-1925678646.html

Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки

Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки - РИА Новости, 06.02.2024

Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки

Урал представлен в числе лидеров по объемам финансирования науки в российских регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:50

2024-02-06T13:50

2024-02-06T13:50

наука

россия

тюменская область

николай патрушев

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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Урал представлен в числе лидеров по объемам финансирования науки в российских регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Свердловская, Челябинская и Тюменская области заняли лидирующие позиции в стране по уровню финансирования научных исследований", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО). Секретарь Совбеза подвел некоторые итоги выполнения решений аналогичного прошлогоднего совещания в Челябинске. Тогда были выработаны меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного потенциала регионов УФО. По словам Патрушева, для внедрения "ответственной продукции и технологий" сформирована на период до 2026 года тематика научных исследований молодежных лабораторий Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, предусмотрены средства федерального бюджета для их реализации. В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа открыт новый инновационный научно-технологический центр, в регионах округа приняты программы по импортозамещению в промышленном комплексе, добавил Патрушев. "Благодаря государственной поддержке обеспечивается рациональное использование и загрузка производственных мощностей. В результате по итогам прошлого года достигнут значительный рост обрабатывающей промышленности", - отметил он.

https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918896428.html

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россия, тюменская область, николай патрушев