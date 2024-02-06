https://ria.ru/20240206/patrushev-1925677167.html

Патрушев раскритиковал власти за масштабы лесных пожаров на Урале

Патрушев раскритиковал власти за масштабы лесных пожаров на Урале - РИА Новости, 06.02.2024

Патрушев раскритиковал власти за масштабы лесных пожаров на Урале

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев раскритиковал местные власти уральских регионов, пострадавших от природных пожаров: они недостаточно использовали... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:46

2024-02-06T13:46

2024-02-06T13:46

курган

николай патрушев

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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев раскритиковал местные власти уральских регионов, пострадавших от природных пожаров: они недостаточно использовали полномочия по защите населенных пунктов от стихии. "Сложной остается пожарная обстановка… В прошлом году в округе зафиксировано более 3 тысяч лесных пожаров, рост составил 23%… Не снижается и количество техногенных пожаров. В 2023 году в округе произошло более 25 тысяч подобных пожаров", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в УФО. По его словам, ситуация "во многом связана с нарушениями требований пожарной безопасности, с ненадлежащей подготовкой к пожароопасному сезону". Кроме того, власти зачастую несвоевременно реагируют на сигналы людей о пожарах, не располагают инструментами для мониторинга лесопожарной обстановки. "Органы местного самоуправления в недостаточной мере реализовывали полномочия в сфере защиты населенных пунктов от природных пожаров, в том числе по обустройству минерализованных полос, по расчистке территории от сухой растительности и обеспечению противопожарного водоснабжения", - констатировал Патрушев. Во многих регионах УФО "остаются нерешенными задачи, связанные с внедрением современных технологий прогнозирования чрезвычайных ситуаций, отмечается нехватка сил, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

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курган, николай патрушев