https://ria.ru/20240206/patrushev-1925675352.html
Патрушев назвал факторы высоких рисков вспышек заболеваний на Урале
Патрушев назвал факторы высоких рисков вспышек заболеваний на Урале - РИА Новости, 06.02.2024
Патрушев назвал факторы высоких рисков вспышек заболеваний на Урале
Урал подвержен высоким рискам возникновения стихийных бедствий и аварий, а также вспышек инфекционных заболеваний, при этом значительным остается число... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:41
2024-02-06T13:41
2024-02-06T13:45
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Урал подвержен высоким рискам возникновения стихийных бедствий и аварий, а также вспышек инфекционных заболеваний, при этом значительным остается число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Уральский федеральный округ подвержен высоким рискам возникновения стихийных бедствий и аварий в связи с особенностями природно-климатических условий и высокой концентрацией потенциально опасных объектов", - констатировал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. На мероприятие вынесен вопрос предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионах УрФО. "Имеющиеся экологические проблемы в ряде регионов, связанные с загрязнением атмосферного воздуха и качества питьевой воды, недостатки ветеринарного и фитосанитарного контроля, интенсивный поток трудовых мигрантов усиливают риски вспышек инфекционных заболеваний среди людей, животных и растений", - констатировал секретарь Совбеза. В округе для обеспечения безопасности населения и территорий создана группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметил Патрушев. "В прошлом году проведено более 16 тысяч профилактических мероприятий, осуществлено реагирование на 36 тысяч чрезвычайных ситуаций и различного рода происшествий. Принятые меры в целом позволили снизить ущерб окружающей среде и материальные потери, возникающие в результате природных катаклизмов и техногенных аварий", - добавил он. "Вместе с тем, количество людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, остаётся значительным", - посетовал Патрушев.
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россия, николай патрушев, курган, общество
Россия, Николай Патрушев, Курган, Общество
Патрушев назвал факторы высоких рисков вспышек заболеваний на Урале
Патрушев: Урал подвержен высоким рискам вспышек инфекционных заболеваний
КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Урал подвержен высоким рискам возникновения стихийных бедствий и аварий, а также вспышек инфекционных заболеваний, при этом значительным остается число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"Уральский федеральный округ подвержен высоким рискам возникновения стихийных бедствий и аварий в связи с особенностями природно-климатических условий и высокой концентрацией потенциально опасных объектов", - констатировал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
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На мероприятие вынесен вопрос предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионах УрФО.
"Имеющиеся экологические проблемы в ряде регионов, связанные с загрязнением атмосферного воздуха и качества питьевой воды, недостатки ветеринарного и фитосанитарного контроля, интенсивный поток трудовых мигрантов усиливают риски вспышек инфекционных заболеваний среди людей, животных и растений", - констатировал секретарь Совбеза.
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В округе для обеспечения безопасности населения и территорий создана группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметил Патрушев.
"В прошлом году проведено более 16 тысяч профилактических мероприятий, осуществлено реагирование на 36 тысяч чрезвычайных ситуаций и различного рода происшествий. Принятые меры в целом позволили снизить ущерб окружающей среде и материальные потери, возникающие в результате природных катаклизмов и техногенных аварий", - добавил он.
"Вместе с тем, количество людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, остаётся значительным", - посетовал Патрушев.
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