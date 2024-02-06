Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/otstavka-1925817074.html
Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного
Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного - РИА Новости, 06.02.2024
Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил украинцев, что от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного сразу не... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:22
2024-02-06T23:22
украина
сша
валерий залужный
алексей данилов
вооруженные силы украины
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_0:242:2102:1424_1920x0_80_0_0_a03f93b00a4803d1decc686cd50dece9.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил украинцев, что от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного сразу не произойдет ничего страшного, призвал дождаться последствий кадровых перестановок. "Ничего вечного не существует. Нет вечного президента, нет вечного главы наших вооруженных сил, нет вечного спикера... Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или два-три-четыре-пять человек будут заменены, сразу не произойдет. Какие потом будут последствия, давайте будем смотреть, будем анализировать", - заявил Данилов в эфире единого украинского телемарафона. Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. По словам Шевченко, нынешнего главкома ВСУ могут отправить в отставку в ближайшие дни. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_57:0:1956:1424_1920x0_80_0_0_6e2e3ad7718b3071477990c169619e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, валерий залужный, алексей данилов, вооруженные силы украины, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
Украина, США, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного

Секретарь СНБО заверил украинцев, что в отставке Залужного нет ничего страшного

Валерий Залужный
Валерий Залужный
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил украинцев, что от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного сразу не произойдет ничего страшного, призвал дождаться последствий кадровых перестановок.
«
"Ничего вечного не существует. Нет вечного президента, нет вечного главы наших вооруженных сил, нет вечного спикера... Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или два-три-четыре-пять человек будут заменены, сразу не произойдет. Какие потом будут последствия, давайте будем смотреть, будем анализировать", - заявил Данилов в эфире единого украинского телемарафона.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. По словам Шевченко, нынешнего главкома ВСУ могут отправить в отставку в ближайшие дни.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.
США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность
30 января, 14:17
 
УкраинаСШАВалерий ЗалужныйАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала