https://ria.ru/20240206/otstavka-1925817074.html

Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного

Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного - РИА Новости, 06.02.2024

Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил украинцев, что от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного сразу не... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T23:22

2024-02-06T23:22

2024-02-06T23:22

украина

сша

валерий залужный

алексей данилов

вооруженные силы украины

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил украинцев, что от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного сразу не произойдет ничего страшного, призвал дождаться последствий кадровых перестановок. "Ничего вечного не существует. Нет вечного президента, нет вечного главы наших вооруженных сил, нет вечного спикера... Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или два-три-четыре-пять человек будут заменены, сразу не произойдет. Какие потом будут последствия, давайте будем смотреть, будем анализировать", - заявил Данилов в эфире единого украинского телемарафона. Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. По словам Шевченко, нынешнего главкома ВСУ могут отправить в отставку в ближайшие дни. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, валерий залужный, алексей данилов, вооруженные силы украины, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины