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Опрос: число канадцев, считающих помощь Киеву чрезмерной, удвоилось - РИА Новости, 06.02.2024
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16:58 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/opros-1925750821.html
Опрос: число канадцев, считающих помощь Киеву чрезмерной, удвоилось
Опрос: число канадцев, считающих помощь Киеву чрезмерной, удвоилось - РИА Новости, 06.02.2024
Опрос: число канадцев, считающих помощь Киеву чрезмерной, удвоилось
Четверть граждан Канады считают, что страна оказывает слишком много помощи Украине, этот показатель вырос почти в два раза по сравнению с маем 2022 года,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:58
2024-02-06T16:58
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Четверть граждан Канады считают, что страна оказывает слишком много помощи Украине, этот показатель вырос почти в два раза по сравнению с маем 2022 года, следует из результатов опроса, проведенного институтом Angus Reid, который занимается исследованиями и опросами по актуальным для канадцев темам. "Четверть канадцев (25%) считают, что их страна делает слишком много для помощи Украине... по сравнению с 13%, которые говорили то же самое в мае 2022 года. За тот же промежуток времени число тех, кто считает, что Канада делает недостаточно сократилось вдвое (с 38% до 19%)", - приводит институт результаты опроса. Кроме того, число граждан Канады, которые внимательно следят за новостями о конфликте на Украине за этот же период времени сократилось с 66% до 45%. Как отмечает организация, из этого вытекают вопросы о том, как будет развиваться конфликт в будущем и какую роль в нем должна играть Канада. Так, согласно результатам опроса, 35% респондентов заявили, что Канада должна поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", 10% полагают, что оказание помощи Киеву должно продолжиться лишь на год. Еще 20% канадцев убеждены, что военный конфликт должен завершиться уже сейчас путем мирных переговоров, инициированных Украиной, 5% участников опроса заявили, что хотят прекращения оказания поддержки Киеву со стороны Канады, а оставшиеся 30% респондентов выразили неуверенность, отвечая на вопрос. Опрос проводился в онлайн формате с 29 по 31 января, в нем приняли участие 1617 взрослых канадцев, которые являются членами форума Angus Reid. Статистическая погрешность составила +/- 2 процентных пункта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240130/iskhod-1924459521.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, канада, дмитрий песков
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Канада, Дмитрий Песков
Опрос: число канадцев, считающих помощь Киеву чрезмерной, удвоилось

Опрос: 25% канадцев считают, что страна делает слишком много для помощи Украине

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто
Торонто - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Четверть граждан Канады считают, что страна оказывает слишком много помощи Украине, этот показатель вырос почти в два раза по сравнению с маем 2022 года, следует из результатов опроса, проведенного институтом Angus Reid, который занимается исследованиями и опросами по актуальным для канадцев темам.
«
"Четверть канадцев (25%) считают, что их страна делает слишком много для помощи Украине... по сравнению с 13%, которые говорили то же самое в мае 2022 года. За тот же промежуток времени число тех, кто считает, что Канада делает недостаточно сократилось вдвое (с 38% до 19%)", - приводит институт результаты опроса.
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Кроме того, число граждан Канады, которые внимательно следят за новостями о конфликте на Украине за этот же период времени сократилось с 66% до 45%. Как отмечает организация, из этого вытекают вопросы о том, как будет развиваться конфликт в будущем и какую роль в нем должна играть Канада.
Так, согласно результатам опроса, 35% респондентов заявили, что Канада должна поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", 10% полагают, что оказание помощи Киеву должно продолжиться лишь на год. Еще 20% канадцев убеждены, что военный конфликт должен завершиться уже сейчас путем мирных переговоров, инициированных Украиной, 5% участников опроса заявили, что хотят прекращения оказания поддержки Киеву со стороны Канады, а оставшиеся 30% респондентов выразили неуверенность, отвечая на вопрос.
Опрос проводился в онлайн формате с 29 по 31 января, в нем приняли участие 1617 взрослых канадцев, которые являются членами форума Angus Reid. Статистическая погрешность составила +/- 2 процентных пункта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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