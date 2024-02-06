https://ria.ru/20240206/oppozitsiya-1925658366.html

Прозападная оппозиция Сербии устроила акцию протеста в парламенте

Прозападная оппозиция Сербии устроила акцию протеста в парламенте - РИА Новости, 06.02.2024

Прозападная оппозиция Сербии устроила акцию протеста в парламенте

Депутаты прозападной оппозиции в начале первого заседания нового созыва Скупщины (парламента) страны проводят акцию протеста в зале заседаний, передает... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:53

2024-02-06T12:53

2024-02-06T12:53

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БЕЛГРАД, 6 фев - РИА Новости. Депутаты прозападной оппозиции в начале первого заседания нового созыва Скупщины (парламента) страны проводят акцию протеста в зале заседаний, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник началось первое заседание нового созыва Скупщины (парламента) Сербии, сформированного по итогам прошедших 17 декабря выборов. В нем будут участвовать и депутаты прозападного блока "Сербия против насилия", которые оспаривали итоги голосования, проводили протесты, приведшие в ночь на 25 декабря к беспорядкам в Белграде. В конце января на очередной акции они сообщили, что передали Конституционному суду материалы для аннулирования итогов прошедших выборов, но от депутатских мандатов не отказались и должны во вторник принести присягу. Заседание возглавил старейший, 75-летний член парламента, представитель правящей коалиции, математик Стоян Раденович. Гимн все депутаты выслушали стоя, но, когда он начал работу по повестке дня, оппозиционеры со свистом вышли со своих мест и встали с плакатами в руках, выкрикивая лозунги, оспаривая результаты выборов, заглушая ход заседания. Служба безопасности не вмешивается. До начала заседания на улице перед входом в Скупщину собрались более десятка оппозиционных активистов. Студенты надели бумажные маски зайцев в ответ на январское заявление президента Александра Вучича, что его политические оппоненты и участники беспорядков "разбегаются как зайцы". С собой они принесли морковь и велики капусты. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" ранее заявляли, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента. Резолюция Европарламента по сербским выборам ожидается 8 февраля. РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 выборов и повторных голосований 30 декабря и 2 января в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления, коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов. По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине. Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.

https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html

https://ria.ru/20240206/serbiya-1925621575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, белград (город)