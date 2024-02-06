https://ria.ru/20240206/operatsiya-1925654660.html

В Нижегородской области провели первую операцию на живой свинье

В Нижегородской области провели первую операцию на живой свинье - РИА Новости, 06.02.2024

В Нижегородской области провели первую операцию на живой свинье

Первая операция на живой свинье состоялась в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии Приволжского исследовательского медицинского университета... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:37

2024-02-06T12:37

2024-02-06T12:38

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Первая операция на живой свинье состоялась в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба вуза. "Пятого февраля в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии ПИМУ впервые состоялись первые операции гастрэктомии, удаление желчного пузыря и формирование различных вариантов кишечных анастомозов, а также операции на органах малого таза. Хирургические вмешательства проводились на свинье малоинвазивным способом с использованием методов лапароскопии", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Центр экспериментальной хирургии в ПИМУ - единственный в Приволжье и один из пяти подобных центров в России, где практическая подготовка хирургов осуществляется на крупных живых моделях: свиньях и баранах. До этого хирурги всех специальностей, прежде чем быть допущенными до проведения операций, учились на муляжах, отдельных неживых органах и комплексах. "На сегодняшний день Центр укомплектован передовым, преимущественно российским оборудованием. Имеется 5 операционных столов в том числе с возможностью проведения сердечно-сосудистых операций, отдельная рентген-операционная. В планах - установка компьютерного томографа. Новый Центр позволит ускорить практическую подготовку врачей всех хирургических специальностей на порядки", - приводятся в сообщении слова директора института хирургии ПИМУ Владимира Загайнова. Ещё одна задача научно-образовательного Центра экспериментальной хирургии - отработка новых видов операций для их последующего внедрения в клиническую практику и проведения научных экспериментов. Также Центр станет площадкой для передачи опыта ведущих хирургов России начинающим специалистам. "Сейчас в Центре разработано 13 обучающих программ и 3 вида мастер-классов для абдоминальных хирургов, урологов и гинекологов. Учебные программы постоянно подстраиваются под требования рынка. Кроме того, по запросу из других регионов мы можем разработать любые направления и программы. Думаю, что в течение года Центр сможет удовлетворить любые потребности в обучении хирургов", - заявил ректор ПИМУ Николай Карякин. Отмечается, что в ближайшее время в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии ПИМУ появятся учебные программы, рассчитанные на нейрохирургов, травматологов-ортопедов и лор-врачей.

https://ria.ru/20231226/khirurgi-1918236865.html

https://ria.ru/20220520/meditsina-1789799621.html

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