https://ria.ru/20240206/operatsiya-1925654660.html
В Нижегородской области провели первую операцию на живой свинье
В Нижегородской области провели первую операцию на живой свинье - РИА Новости, 06.02.2024
В Нижегородской области провели первую операцию на живой свинье
Первая операция на живой свинье состоялась в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии Приволжского исследовательского медицинского университета... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:37
2024-02-06T12:37
2024-02-06T12:38
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Первая операция на живой свинье состоялась в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба вуза. "Пятого февраля в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии ПИМУ впервые состоялись первые операции гастрэктомии, удаление желчного пузыря и формирование различных вариантов кишечных анастомозов, а также операции на органах малого таза. Хирургические вмешательства проводились на свинье малоинвазивным способом с использованием методов лапароскопии", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Центр экспериментальной хирургии в ПИМУ - единственный в Приволжье и один из пяти подобных центров в России, где практическая подготовка хирургов осуществляется на крупных живых моделях: свиньях и баранах. До этого хирурги всех специальностей, прежде чем быть допущенными до проведения операций, учились на муляжах, отдельных неживых органах и комплексах. "На сегодняшний день Центр укомплектован передовым, преимущественно российским оборудованием. Имеется 5 операционных столов в том числе с возможностью проведения сердечно-сосудистых операций, отдельная рентген-операционная. В планах - установка компьютерного томографа. Новый Центр позволит ускорить практическую подготовку врачей всех хирургических специальностей на порядки", - приводятся в сообщении слова директора института хирургии ПИМУ Владимира Загайнова. Ещё одна задача научно-образовательного Центра экспериментальной хирургии - отработка новых видов операций для их последующего внедрения в клиническую практику и проведения научных экспериментов. Также Центр станет площадкой для передачи опыта ведущих хирургов России начинающим специалистам. "Сейчас в Центре разработано 13 обучающих программ и 3 вида мастер-классов для абдоминальных хирургов, урологов и гинекологов. Учебные программы постоянно подстраиваются под требования рынка. Кроме того, по запросу из других регионов мы можем разработать любые направления и программы. Думаю, что в течение года Центр сможет удовлетворить любые потребности в обучении хирургов", - заявил ректор ПИМУ Николай Карякин. Отмечается, что в ближайшее время в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии ПИМУ появятся учебные программы, рассчитанные на нейрохирургов, травматологов-ортопедов и лор-врачей.
https://ria.ru/20231226/khirurgi-1918236865.html
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общество, россия, нижний новгород
Наука, Общество, Россия, Нижний Новгород
В Нижегородской области провели первую операцию на живой свинье
В Центре экспериментальной хирургии провели первую операцию на живой свинье
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Первая операция на живой свинье состоялась в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба вуза.
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"Пятого февраля в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии ПИМУ впервые состоялись первые операции гастрэктомии, удаление желчного пузыря и формирование различных вариантов кишечных анастомозов, а также операции на органах малого таза. Хирургические вмешательства проводились на свинье малоинвазивным способом с использованием методов лапароскопии", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что Центр экспериментальной хирургии в ПИМУ - единственный в Приволжье и один из пяти подобных центров в России, где практическая подготовка хирургов осуществляется на крупных живых моделях: свиньях и баранах. До этого хирурги всех специальностей, прежде чем быть допущенными до проведения операций, учились на муляжах, отдельных неживых органах и комплексах.
"На сегодняшний день Центр укомплектован передовым, преимущественно российским оборудованием. Имеется 5 операционных столов в том числе с возможностью проведения сердечно-сосудистых операций, отдельная рентген-операционная. В планах - установка компьютерного томографа. Новый Центр позволит ускорить практическую подготовку врачей всех хирургических специальностей на порядки", - приводятся в сообщении слова директора института хирургии ПИМУ Владимира Загайнова.
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Ещё одна задача научно-образовательного Центра экспериментальной хирургии - отработка новых видов операций для их последующего внедрения в клиническую практику и проведения научных экспериментов. Также Центр станет площадкой для передачи опыта ведущих хирургов России начинающим специалистам.
"Сейчас в Центре разработано 13 обучающих программ и 3 вида мастер-классов для абдоминальных хирургов, урологов и гинекологов. Учебные программы постоянно подстраиваются под требования рынка. Кроме того, по запросу из других регионов мы можем разработать любые направления и программы. Думаю, что в течение года Центр сможет удовлетворить любые потребности в обучении хирургов", - заявил ректор ПИМУ Николай Карякин.
Отмечается, что в ближайшее время в научно-образовательном Центре экспериментальной хирургии ПИМУ появятся учебные программы, рассчитанные на нейрохирургов, травматологов-ортопедов и лор-врачей.