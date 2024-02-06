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"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе
"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе - РИА Новости, 06.02.2024
"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе
Российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе уже на этой неделе, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:16
2024-02-06T02:16
2024-02-06T02:16
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе уже на этой неделе, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Ударят точно ракетами с подводных лодок Черноморского флота. Одесса пускай подготовится", — предположил он.По словам Соскина, под удар может попасть не только сам город, но и все черноморские порты Украины."Ближайшие пять-десять дней будут мощнейшие удары с Черного моря", — полагает эксперт.Как заявил ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков, Россия не прекратит наносить удары по объектам на территории Украины в ближайшее время. Офицер отметил, что сейчас российская армия наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса и по предприятиям.Ранее издание Asia Times писало, что российские ракетные удары показали способность России атаковать военную инфраструктуру в любой точке Украины. На данный момент ВСУ не располагают системами ПВО для эффективного противодействия таким атакам, говорилось в публикации.
https://ria.ru/20240204/odessa-1925324967.html
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"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе
Экс-советник Кучмы Соскин: по Одессе на этой неделе могут нанести ракетный удар