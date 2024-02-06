Рейтинг@Mail.ru
"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/odessa-1925582132.html
"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе
"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе - РИА Новости, 06.02.2024
"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе
Российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе уже на этой неделе, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:16
2024-02-06T02:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
россия
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391990_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ce02ba32060f7e458b4ebe43f9a28eb9.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе уже на этой неделе, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Ударят точно ракетами с подводных лодок Черноморского флота. Одесса пускай подготовится", — предположил он.По словам Соскина, под удар может попасть не только сам город, но и все черноморские порты Украины."Ближайшие пять-десять дней будут мощнейшие удары с Черного моря", — полагает эксперт.Как заявил ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков, Россия не прекратит наносить удары по объектам на территории Украины в ближайшее время. Офицер отметил, что сейчас российская армия наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса и по предприятиям.Ранее издание Asia Times писало, что российские ракетные удары показали способность России атаковать военную инфраструктуру в любой точке Украины. На данный момент ВСУ не располагают системами ПВО для эффективного противодействия таким атакам, говорилось в публикации.
https://ria.ru/20240204/odessa-1925324967.html
https://ria.ru/20240130/odessa-1924399381.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391990_93:0:1546:1090_1920x0_80_0_0_31cd2a520289f85f7990a18786250dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе

Экс-советник Кучмы Соскин: по Одессе на этой неделе могут нанести ракетный удар

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе уже на этой неделе, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Ударят точно ракетами с подводных лодок Черноморского флота. Одесса пускай подготовится", — предположил он.
Одесса - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
СМИ: в Одессе зовут работать водителями жителей, не подлежащих мобилизации
4 февраля, 15:17
По словам Соскина, под удар может попасть не только сам город, но и все черноморские порты Украины.
«
"Ближайшие пять-десять дней будут мощнейшие удары с Черного моря", — полагает эксперт.
Как заявил ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков, Россия не прекратит наносить удары по объектам на территории Украины в ближайшее время. Офицер отметил, что сейчас российская армия наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса и по предприятиям.
Ранее издание Asia Times писало, что российские ракетные удары показали способность России атаковать военную инфраструктуру в любой точке Украины. На данный момент ВСУ не располагают системами ПВО для эффективного противодействия таким атакам, говорилось в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
"Угрожают безопасности": Зеленскому сообщили плохие новости об Одессе
30 января, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаРоссияСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала