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ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:23 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/obstrely-1925597914.html
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке
Украинские войска с начала суток многократно обстреливали районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, из них... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:23
2024-02-06T08:23
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска с начала суток многократно обстреливали районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, из них четыре - кассетного типа, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 03.40 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 06.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 7.20 до 8.00 было выпущено еще шесть снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Киевскому районам Донецка и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке, включая кассетные боеприпасы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска с начала суток многократно обстреливали районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, из них четыре - кассетного типа, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 03.40 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 06.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что с 7.20 до 8.00 было выпущено еще шесть снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Киевскому районам Донецка и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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