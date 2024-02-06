https://ria.ru/20240206/obstrel-1925776390.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными натовскими снарядами

Украинские войска в 17.35 выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:30

2024-02-06T18:30

2024-02-06T18:30

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 17.30 до 18.05 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности семь снарядов из натовской артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240201/obstrel-1924894250.html

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петровский район

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петровский район, донецк, украина, вооруженные силы украины